Periodista Gloria Steinem gana Premio Princesa de Asturias

Por su labor como activista, escritora y periodista Gloria Steinem fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021, una distinción que entrega la fundación desde hace 40 años a quienes, en cuya labor creadora o de investigación, realizan una aportación relevante a la cultura universal.

Steinem fue cofundadora en 1972 de la revista “Ms.", primera publicación considerada feminista dirigida únicamente por mujeres, ésta aborda investigaciones y temas relacionados como la legalización del aborto, la igualdad salarial, la aprobación de la Enmienda de la Igualdad de Derechos, la pena de muerte, la mutilación genital femenina y el maltrato infantil, por otra parte, fue colaboradora para revistas como New York Magazine, Esquire y The New York Times Magazine.

Como militante feminista participó en distintos foros y fundaciones de mujeres como la National Women's Political Caucus y la Ms. Foundation for Women y en 1972 se convirtió en la primera mujer en dar un discurso en el Club Nacional de Prensa, criticando la composición de las redacciones.

En 2019, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio proclamó el 31 de marzo de 2019 como Día de Gloria Steinem.

En 2020, el Premio de Comunicación y Humanidades se otorgó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

36 candidaturas se recibieron para el premio.

2013 año en que Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad.

