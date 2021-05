The Doors: Esta es la historia de "Light My Fire", su primera gran ÉXITO que no fue compuesto por JIM MORRISON

The Doors fueron una de las bandas más determinantes dentro de la música popular a finales de los años sesenta. Su propuesta de rock teatral cautivó a los seguidores. Además, lograron combinar de manera brillante, el caos de la personalidad individual con la radiante psicodelia.

El cuarteto se formó en 1966 y durante todo ese año se la pasaron puliendo sus canciones en el circuito de bares de Sunset Boulevard en Los Ángeles, California, hasta que Jack Holzman los firmó para su compañía discográfica: Elektra Records. Uno de sus temas más solicitados cada noche era "Light My Fire".

Esta canción fue incluida en su álbum debut homónimo, publicado el 4 de enero de 1967. En esta producción se encuentran temas como "Break On Through (To The Other Side)", que fue su primer sencillo, así como "The End", un largo poema inspirado en la leyenda de Edipo Rey.

Encienden el fuego

El álbum tuvo una modesta aceptación al momento de su publicación, pero todo cambió cuando "Light My Fire" fue lanzada como sencillo, con "The Crystal Ship" en el lado B, durante mayo de ese mismo año. Aunque la versión original, incluida en el álbum, dura siete minutos, la versión para la radio se recortó a dos minutos y 52 segundos. El tema fue una bomba y llegó al primer lugar de las listas en junio, dando inició a una brillante carrera.

Una de las diversas portadas del sencillo.

Foto: Especial.

A pesar de que en los créditos de todas las canciones del primer álbum se acreditan a The Doors, fue Robby Krieger, el guitarrista, quien la escribió. Durante las presentaciones en 1966, Jim Morrison le pidió a cada uno de los miembros de la banda componer por lo menos una canción a lo que el guitarrista acudió con esta pieza.

De acuerdo con Krieger, se inspiró en el tema "Hey Joe", de The Leaves, para crear la melodía. Morrison agregó la parte del puente, mientras que John Densmore, baterista, propuso un ritmo de bossa nova para acompañar el tema. Pero lo más recordado es el órgano interpretado por Ray Manzarek. Según sus propias palabras, al momento de estar buscando una introducción, se inspiró en "My Favorites Things" de John Coltrane para producir ese sonido.

El tema más recordado

"Light My Fire" se convirtió en la canción insignia de la banda y fue interpretada en todas las presentaciones en vivo, siendo la que realizaron en el The Ed Sullivan Show la más memorable. En aquella ocasión, la producción y el propio Sullivan le pidieron a la banda cambiar la línea "Girl, we couldn't get much higer", ya que según ellos hacía referencia a las drogas.

Tras bambalinas, The Doors no tuvo complicaciones en aceptar el trato, pero al momento de la presentación en cadena nacional, Morrison cantó la canción sin alterar ninguna palabra, lo que les valió el veto del prestigioso programa. "Light My Fire" permaneció tres semanas consecutivas en el primer lugar de las listas del Billboard.

Por RODRIGO CASTILLO.