La historia detrás de "Goodbye to romance" de Ozzy Osbourne; ¿dedicada a Black Sabbath?

Ozzy Orbourne es una leyenda viviente del mundo del rock, en gran medida por su paso por Black Sabbath, pero también por su gran talento para escribir canciones y por sus presentaciones arriba de los escenarios. Lo que pocos saben son aquellas historias, sucesos o personas que inspiraron algunas de las canciones que se convertirían en grandes éxitos a nivel mundial.

En esta ocasión estamos hablando de "Goodbye to romance", canción que se daría a conocer a todo el público en 1980 y se convertiría en una de las canciones más emblemáticas dentro del género de balada heavy, pero poco saben que es lo que llevó a Ozzy a escribir esa melodía.

Ozzy era pieza importante para la banda de Black Sabbath, pero la realidad en su carrera fue que en 1979 todo daría un giro inesperado, ya que el 27 de abril sería la última vez que se sabría de Osbourne como integrante de la exitosa banda británica.

Qué inspiró la canción

Como ya se mencionó "Goodbye to romence" salió en 1980, un año después de haber sido sacado de la banda donde había conseguido sus mejores años como músico.

La canción habla de una relación rota, y no, no estamos hablando sobre algo amoroso, sino sobre el quedarse sin los que consideraba sus amigos, los integrantes de Black Sabbath después de expulsarlo de la banda; en la letra indicó que le decía adiós al romance, a los amigos, al pasado para ser libre otra vez.

Actualmente Ozzy cuenta con 72 años y una gran familia ya que cuenta con seis hijos y una carrera llena de grandes reconocimientos como solista como integrante de Black Sabbath, donde sobresalen canciones como "Ordinary Man", "Under the graveyard", "Straight to Hell", entre muchas otras grandes melodías.

