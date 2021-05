La historia detrás de la canción de "Eight days a week", canción que nunca le gustó a John Lennon

The Beatles es una de las grandes bandas británicas de todos los tiempos, esto gracias a sus grandes éxitos a lo largo de la carrera del cuarteto formado en Liverpool; pero lo que pocos saben al respecto va relacionado a las historias que están detrás de sus canciones, donde destacan "Eight days a week", mismo que sería del agrado de la gente, pero no de uno de los integrantes.

Cuando se habla de The Beatles la gente recuerda canciones como "Yesterday", "Let it be", entre muchas otras melodías que marcaron a toda una generación y que fueron piezas fundamentales para inspirar a otras bandas a mantener el rock en lo más alto del mundo de la música en todo el planeta.

Pero lo que pocos saben es la historia de las canciones que inspiraron a que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr crearan esas grandes canciones que quedaría en el corazón de la gente a lo largo de los últimos años.

La historia detrás

En esta ocasión vamos a hablar sobre la historia detrás de "Eight days a week", una canción que saldría gracias a que McCartney se quedaría sin licencia de conducir después de recibir una multa que rondaba los 31 euros, pero que al mismo tiempo hizo que las autoridades le quitaran la licencia por sumar muchas multas por conducir a alta velocidad.

La historia dice que en una ocasión Paul saludó al chofer que usó mientras no tenía licencia, durante la plática le preguntó "¿cómo estaba?, pero la respuesta no fue la esperada, ya que le dijo "Trabajando mucho. Trabajando ocho día a la semana", esto según el libro de Beatles Anthology.

Lo que había escuchado McCartney no era nada más una frase al aire, sino que era el título de una canción, algo que compartió con Lennon al entrar en su casa, por lo que una hora después, este dúo tendría esa canción que terminaría siendo un éxito.

No le gustaba a Lennon

De acuerdo con el portal Far Out Magazine, Lennon confirmó que no le gustaba la canción, además de asegurar que el tema salió gracias estaban escribiendo "Help!", pero que la realidad pensaban que el segundo film podría ser "Eight Arms to Hold You".

