La historia de AMOR que INSPIRÓ a escribir "I don't want to miss a thing" de Aerosmith: VIDEO

Aerosmith es una de las bandas más reconocidas en los 80, 90 y 2000, en gran medidas por algunos grandes éxitos que quedaron marcados en la vida de muchas personas, siendo "I don't want to miss a thing" uno de esos grandes éxitos que colocaron a que la banda originaria de Massachusetts se colocara en entre las mejores del mundo.

Lo que pocos saben son esas historias que lograron inspirar las letras de las canciones de una de las mejores bandas de todos los tiempos en el mundo del rock, tanto que se han inspirado a las nuevas generaciones a mantener la música viva y al mismo tiempo al mantenerse en las playlist de las nuevas generaciones.

En esta ocasión vamos a contar la historia de "I don't want to miss a thing", pero la canción no fue escrita por los integrantes de la banda, sino por Diane Warren, quien cuenta con un sinfín de canciones nominadas a los Oscars, pero en ninguna ocasión a logrado llevarse el galardón.

La historia

Diane escribió la canción para la película de "Armageddon", donde la hija de Steven Tyler, Liv Tyler era la protagonista. Pero a pesar de eso, Warren le presentaría la canción a Aerosmith en 1997 para que ellos fueran los que interpretaran la letra de la película, situación que terminaría siendo favorable para la banda, ya que la canción los pondría en primer lugar en los tops de música.

Pero cómo fue que se le ocurrió la letra de la canción

Se dice que Warren es una compositora que nunca se ha enamorado, pero a pesar de eso cuenta con esta canción de amor, por lo que encontró en una pareja de famosos de la época esa inspiración necesaria para darle vida a una de as melodías más importantes de la discografía de Aerosmith.

Se dice que Diane estaba viendo una entrevista de Barbara Walters a Barbra Streisand y James Brolin, por lo que esa historia de amor sería la encargada de darle vida a la canción. En la charla se dice que Brolin echaba de menos a Streisand cuando estaban dormidos y esa frase sería la inspiración.

dza