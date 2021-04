Michael Jackson: Ésta fue su canción antirracismo que convulsionó a una religión

Michael Jackson trascendió a la historia de la música por ser uno de los artistas más completos que nos ha dado Estados Unidos, y es que no solo fue un intérprete, bailarín y productor. Jackson compuso muchas de sus canciones e incluso fue un visionario pues brindó los mejores espectáculos en vivo.

Aunque durante su carrera artística Jackson intentó no emitir opiniones sobre el sistema político y social de su país, la verdad es que los problemas sociales que se suscitaban en Estados Unidos lo sobrepasaron y pese a que su mensaje muchas veces fue pacifista, Michael se cansó del racismo que nunca dejó de existir en este país y del cual él también había sido víctima.

Foto: Getty

La importancia de Michael Jackson para la música hecha por negros

Entre los muchos logros de Michael Jackson, el que más importa, me parece, es que logró reivindicar la música hecha por negros y en específico el género pop. A partir de su presencia en la industria del espectáculo más talentos negros comenzaron a sumarse y a ser escuchados. Algo que no hubiera sido posible sin el Rey del Pop.

Desde que Michael se convirtió en una superestrella, Estados Unidos cambió de presidentes, y Michael se reunió con cada uno de ellos: Reagan, quien fue el primero en invitarlo a la Casa Blanca, Bush y Bill Clinton en cuya inauguración Michael actuó y a quien aparentemente le agradaba.

Pero todo esto no tenía nada que ver con la política, solo con la inagotable curiosidad y el deseo de Michael de ver todo con sus propios ojos. Fueron dos canciones en específico que Jackson hizo apoyando a la lucha contra el racismo, la primera de ellas, 'Black or White' y la segunda: They Don't Care About Us, traducida como "Ellos no se preocupan por nosotros."

Foto: BBC

Y aunque para el año en que la lanzó, Michael ya tenía la piel blanca, homenajeó a sus raíces negras. They Don't Care About Us incluso logró romper el récord de controversia previamente establecido por 'Black or White', porque esta vez hubo dos escándalos al mismo tiempo.

La polémica por la letra de la canción

Primero, la comunidad judía de Estados Unidos se sintió perturbada por la letra porque supuestamente contenía palabras antisemitas (la letra de esta canción se está discutiendo hasta el día de hoy).

Poco después del lanzamiento del álbum HIStory, estalla un escándalo sobre las palabras "jew me" y "kike me" utilizadas en la canción, Michael se vio obligado a disculparse por usarlas en la letra de su canción. Según CNN, los polémicos fragmentos de la letra se reescribirán para que suenen como "hazme" y "pégame".

Más tarde, estas palabras se enmascaran con efectos de sonido, y History se reedita con una nueva versión de "They Don't Care About Us". La versión original del álbum es un artículo de colección en la actualidad.

snd