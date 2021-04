Arte Emergente, María Marín de Buen, Ciudad de México, 1986

Es diseñadora gráfica por la Universidad Iberoamericana y estudió la maestría International Master of Fine Arts in Graphic Design en la Escuela de Diseño de Basilea, Suiza, y la Universidad de Illinois, Chicago. Al finalizar, colaboró en el despacho CoDe Communication and Design desarrollando proyectos en Zürich y NY. A su regreso a México, impartió clases de diseño editorial en la Iberoamericana, y en 2018 cofundó el taller Proyectos Ninguém.

Desde 2020 se independizó y creó su estudio dedicado al diseño de libros e impresos; así como diseño de sitios web e identidad gráfica para exposiciones de arte y arquitectura.

En su práctica artística utiliza el medio editorial como salida para la investigación de temas como el tiempo, la memoria, los límites y el cuerpo. María formó parte del programa Jóvenes Creadores del Fonca en 2017-2018 y 2019-2020 en la categoría de Diseño Editorial en Artes Aplicadas. Asimismo, su tesis de maestría fue presentada en la exposición Designpreis Halle International Design Competition, en Halle, Alemania, como parte de los nominados al premio de diseño.

LIBRO-OBJETO. La cuenta está equivocada pero cuadra, 2017- 2018. Cortesía de la artista

¿Cómo definirías lo que haces?

Es una simbiosis entre los proyectos que realizo por comisión y mi exploración personal. Cuando diseño para otros, mi tarea es darle forma visual a una historia o un concepto y comunicar acertadamente, de manera impresa o digital, sus ideas. Cuando son proyectos personales, exploro temas de mi vida y utilizo el medio editorial para contar mis intereses.

¿Dónde encuentras tu inspiración?

Para mí, la vida es el material para crear. Me inspira un paseo, una buena conversación, los libros, una película, una exposición, navegar en internet y los viajes.

¿Cómo describirías tu proceso creativo?

En mi trabajo siempre hay una fase de investigación; estudio el tema para comprenderlo y tener más herramientas para aterrizarlo en ideas creativas. Después viene el bocetaje y la experimentación. Esta es una de las fases que más disfruto, pues me encanta explorar, hacer variantes, buscar caminos y posibilidades para un mismo objetivo. Posteriormente, acoto y selecciono lo que funciona y lo que no; cuando es un proyecto en colaboración, en esta fase generalmente se rebotan ideas y se realiza una selección para poder cumplir con los objetivos del proyecto. Una vez que están bien definidas las ideas, desarrollo el material final, para después ejecutar una de las fases más divertidas del proceso, que es la producción o impresión.

avh