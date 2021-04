Titanic: Los MITOS que rodean al hundimiento más POPULAR de la historia

El Titanic zarpó del puerto del Southampton, Reino Unido, el 10 de abril de 1912. Su hundimiento se produjo durante la madrugada del 14 de abril y la madrugada del día 15 de abril.

El RMS Titanic se erigió como el buque de pasajeros más extenso y majestuoso construido hasta ese entonces. Realizaba el viaje inaugural desde Southampton, Reino Unido, con destino a Nueva York, Estados Unidos, cuando se impactó contra un iceberg durante las aguas del Océano Atlántico. El hundimiento dejó mil 500 personas fallecidas.

Los periódicos de aquella época presentaron historias sobre héroes, pero al mismo tiempo de los antagonistas que ayudaron a la tragedia. De acuerdo con el historiador Paul Louden-Brown son cinco mitos que continúan sobre este famoso acontecimiento. Así lo señaló ante la BBC.

Barco insumergible

Se ha comentado que los constructores Harland & Wolff de Belfast, y el propietario del Titanic, la compañía White Star Line, afirmaron que el barco era insumergible. Pero lo que en verdad quisieron decir es que era prácticamente insumergible. Esta declaración los perseguiría por varios años.

Talón de Aquiles

Elaborar un barco de este tamaño era todo un desafío. Ante esto, Harland & Wolff adquirió los métodos más confiables y probados para la construcción del Titanic. Es por ello, que no se corrieron riesgos al momento de elegir los motores y utilizaron una versión mayor de lo utilizado en 1909 con el barco Laurentic.

Si embargo, no tuvieron en cuenta la escala del bote y no se pensó en cómo se podría virar ante una emergencia de acuerdo a sus 260 metros de longitud. Este fue el telón de Aquiles de la embarcación.

Exceso de velocidad

El Titanic nunca pudo competir en velocidad con los barcos de Cunard, pero esto era falso ya que White Star descartó esta posibilidad. Sin embargo, se especula que el Titanic intentaba conseguir un récord durante su primer viaje, pero esto es falso. Las calderas del barco no funcionaban a su máxima potencia y la ruta trazada era la del sur, la más larga del Océano Atlántico.

Cobardía

J. Bruce Ismay, presidente y director gerente del White Star Line, se encontraba a bordo. Su figura ha sido blanco de muchos señalamientos, como el que afirma que fue un cobarde al escapar del barco mientras éste se hundía. Lo que poco se sabe es que Ismay ayudó al descenso de los botes salvavidas. Fue el último en abordar un bote cuando ya no quedaba más gente en el Titanic.

Heroísmo

La prensa del momento contó la forma en como murieron algunas personas al momento del hundimiento. Así es recordado el capitán Smith. No deja de ser una ironía que al responsable del hundimiento se le recuerde de esta manera. El capitán Smith no siguió las advertencias sobre el hielo que había cerca del barco. Ante esto, no redujo la velocidad y permitió que los botes salvavidas zarparan sin estar llenos.

Con información de BBC.

