A finales de los sesenta, Felix Pappalardi era uno de los ingenieros de grabación más respetados de la escena musical. En 1969, fue el encargado de grabar el primer álbum del guitarrista Leslie West.

La buena química entre West y Pappalardi ocasionó que este último también se encargara de tocar el bajo. Para mediados de año, junto con Norman Smart (batería) y Steve Knight (teclados) decidieron formar una agrupación, tomando como nombre el mismo que el disco: Mountain.

Precursores

El cuarteto realizó una gira por los Estados Unidos en dónde tuvieron buena acogida. Por si fuera poco participaron en el Festival de Woodstock. La grabación de material nuevo era inminente.

«Climbing!» contiene un feroz Hard Rock.

Abre con la archiconocida «Mississippi Queen», tema legendario que cuenta con un magnífico riff a cargo de West, mientras que el cowbell y la batería proporcionan un sonido sólido casi metal. Sigue siendo la canción por excelencia de la banda.

Banda de culto

Sin embargo, no todo es pesado, también hay lugar para el rock blues en «To My Friend» y «Sittin' On A Rainbow». La influencia de Cream es notable en «Theme From An Imaginary Western» (escrita por Jack Bruce y Pete Brown). Mientras que el Hard regresa en «Silver Paper». Un álbum frenético que colocó a Mountain en el estatus de banda de culto.

«Climbing!» fue publicado el 7 de marzo de 1970, alcanzando la posición 17 en el Billboard. El álbum fue presentado junto con una portada psicodélica, un guiño para no olvidar que, al final, los hippies fueron los creadores del Heavy Metal.

Un disco que hay que rescatar del olvido.

El álbum salió al mercado en marzo de 1970.

Foto: Discogs.

Por RODRIGO CASTILLO.