¡Orgullo nacional! Estas son las siete películas mexicanas que participan en el Festival de Cine de San Francisco 2021

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) que incentiva la producción, distribución y exhibición cinematográfica dentro y fuera de México dio a conocer que son siete cintas nacionales las que se encuentran dentro del Festival Internacional de Cine de San Francisco.

El encuentro cinematográfico se re realiza del 9 al 18 de abril, las producciones que participan son: “Cruz” de Teresa Camou, “Nudo Mixteco” de Ángeles Cruz, “La Vocera” de Luciana Kapla, “El baile de los 41”, de David Pablos, “Fauna” de Nicolás Pereda, “Hijo de Monarcas” de Alexis Gambis en la categoría de Premio del Jurado de la Crítica y “Dial Home” de César Martínez Barba por Cortometraje documental.

Estrenos mundiales

En el evento también se llevan a cabo estrenos mundiales, charlas y homenajes, actuaciones en vivo y un evento de cine y música destacan las adiciones finales al festival, cabe señalar que son 103 películas (42 largometrajes, 56 cortometrajes y, como novedad en el Festival este año, cinco mediometrajes) las que forman parte del festival.

Cabe señalar que este años son 13 películas se estrenarán mundialmente y otras 15 se estrenarán en Norteamérica. El cartel incluye películas de 41 países de todo el mundo. Entre la programación completa del Festival, el 57% de las películas fueron dirigidas por mujeres cineastas y el 57% por cineastas de BIPOC.

"El festival concluirá el 18 de abril con una proyección en línea y en un autocine de la película de la noche de clausura, "Street Gang: How We Got To Sesame Street" . Esta producción profundiza en los orígenes del programa infantil "Barrio Sésamo". Con humor, imágenes nunca antes vistas e invitados especiales, "Street Gang" explora la resonancia emocional en curso de esta omnipresente serie", según el comunicado de los organizadores.

El festival incluirá proyecciones en autocine, acompañadas de activaciones interactivas adicionales, para los largometrajes "Censor" , el estreno norteamericano de "The Dry" , "Homeroom", "Lily Topples the World" , "Strawberry Mansion" y el estreno mundial de "Supercool" .

