Nicolasa, una editorial para la danza

En medio del auge de las editoriales independientes surge Nicolasa, sello literario que busca generar contenidos en torno a la danza a través de la creación, la traducción y la colaboración con instituciones internacionales para construir temas más especializados.

De acuerdo con su directora Hayde Lachino, directora editorial, el proyecto se rige por tres ejes, el primero que tiene como objetivo sembrar una semilla en los niños y jóvenes, así como apoyarlos durante su formación; el segundo, que busca generar un pensamiento crítico a través de diversas colaboraciones y la traducción de materiales; y el tercero que tiene ver con el libro como objeto coreográfico, es decir, que desde el contenido de las páginas hasta el diseño refleje la danza.

De acuerdo con Lachino, lo que motivó a ella y a su equipo a crear una editorial independiente fue el vacío en libros dedicados a esta disciplina artística.

“Todo comenzó cuando en mi etapa como docente me di cuenta que los estudiantes no conocían a ningún referente mexicano, los ubicaban porque los habían escuchado, pero no sabían de sus aportes a la danza contemporánea, sin embargo, el impacto más fuerte me lo llevé cuando buscando libros para compartir noté que existían muy pocos”, contó.