¿Tienes uno de estos discos viejos? Estás formando una fortuna

Aunque los discos de vinil dejaron de utilizarse hace mucho tiempo y ya no son vendidos al público en general, para muchos coleccionistas y amantes de la música siguen siendo un objeto de culto. Muchas marcas han vuelto a hacer estos discos y, aunque no a gran escala, su producción aún tiene un mercado considerable de compradores.

Pero fuera de los discos nuevos que se están haciendo, hay una gran cantidad de ejemplares que pueden ser vendidos en un muy buen precio. Si tienes alguno de estos discos, puedes estar muy contento, porque podrías tener una pequeña fortuna en tus manos.

Dark – Dark Round The Edges

Dark fue una de las bandas psicodélicas más famosas en Inglaterra, antes de que artistas como Pink Floyd sacaran sus obras más reconocidas. En 1972 estrenaron su primer disco, llamado Dark Round the Edges, con canciones experimentales.

Este vinilo es una verdadera joya para los coleccionistas porque solamente se hicieron 64 copias, casi todas para dárselas a la familia y amigos de la banda. De esos discos, hay 12 que son mucho más valiosos porque traen fotografías y una portada completamente de color. En el mercado se ha cotizado entre 240 y 250 mil pesos.

Dark round the edges es uno de los discos más raros del mundo

FOTO: Twitter

Darrell Banks – Open The Door To Your Heart

Otro cantante de soul que tenía mucho talento pero no pudo tener éxito. Darrell Banks fue un artista de un sólo éxito y esa canción fue Open the Door to Your Heart, que apareció junto a la Our Love (Is In The Pocket), en el vinil. Se tiene registro de sólo un vinilo que queda vivo y para los coleccionistas puede alcanzar un precio de unos 367 mil pesos.

El disco de Darrell Bancks puede costar hasta 367 mil pesos

FOTO: Twitter

Frank Wilson – Do I Love You (Indeed I Do)

Motown es un sello que nos ha dado a leyendas de la música como Marvin Gaye, Stevie Wonder, Michael Jackson y Lionel Richie. Pero sus mayores éxitos llegaron de la mano de Frank Wilson. En 1965 estrenó Do I Love You (Indeed I Do), una canción completamente romántica.

Después de varios años sólo quedan algunos discos vivos. En caso de tener uno, el duño podría venderlo en 30 mil dólares, es decir, alrededor de 600 mil pesos mexicanos.

Sólo quedan pocos ejemplares del disco de Frank Wilson

FOTO: Twitter

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band

Uno de los discos más famosos de la historia es el emblemático Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band. Además de ser innovador por su sonido, portada y diseño interior, a los ejecutivos se les ocurrió que era buena idea alterar la portada.

En la Navidad de 1967, los altos mandos de Capitol decidieron que el mejor regalo que podían hacerse era imprimir su propia versión del disco con ellos en la portada. Al final solamente se imprimieron 100 copias y fueron distribuidas entre los jefes y algunos amigos de la empresa. Uno de estos discos especiales podría venderse en más de un millón 700 mil pesos. Sgt Pepper es uno de los discos más famosos de la historia

FOTO: Twitter

The Quarrymen – That’ll Be The Day

The Quarrymen fue un grupo de skiffle que gozó de cierta popularidad en Liverpool. Las canciones más recordadas del grupo son That’ll Be The Day y In Spite Of All The Danger. Como en esa época no tenían la posibilidad de sacar más copias y lograr que mucha más gente los escuchara, los jóvenes Beatles solamente pudieron tener un disco con sus propias canciones.

