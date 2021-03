Lady di: Éste es el triste SECRETO por el cual la princesa NUNCA usó la marca CHANEL

La princesa Diana fue una de las "It girls" de los 90, su carisma y belleza, además de ser muy humana y sensible, la llevaron a ser una de las más grandes influencias a nivel mundial, su rebeldía ante la realeza británica, marcaron un antes y un después, ya que desde hacía mucho tiempo, no había alguien tan querido y apreciado por el pueblo inglés que Lady Di.

Como es bien sabido, desde su infancia su vida fue algo trágica, desde el divorcio de sus padres a la edad de 5 años, hasta sus trastornos alimenticios como la bulimia, varios intentos de suicidio y numerosas crisis de ansiedad, hicieron de la princesa de Gales un blanco perfecto de acoso para los paparazzis y la prensa de aquél tiempo, sin embargo, a pesar de todo, ella supo salir adelante y encontrar nuevamente el amor.

Diana de Gales, siempre se mostró real y sensible, en numerosas entrevistas y fotografías se notaba e gran amor y respeto que sentía por el padre de sus hijos, el príncipe Carlos, sin embargo, éste siempre la engañó y sabía perfectamente que la única dueña y reina de su corazón fue Camila Parker, razón por la que Diana se vio muy afectada y siempre se dejaba ver llorando por los pasillos debido a la tristeza que le producía saber que Carlos nunca la amo a pesar de haber tenido dos hermosos hijos. William y Harry.

Dicha situación fue insostenible, por lo que el inevitable divorcio entre ambos se dio oficialmente el 28 de agosto de 1996 y se convirtió así en la única princesa no real de la historia del Reino Unido; sin embargo, pudo mantener su residencia en el Palacio de Kensington pese a que se le retiró el titulo nobiliario de princesa.

Repudio por Coco Chanel

Luego del triste divorcio y sus razones, la princesa de Gales hizo de Nueva York su nueva ciudad para refugiarse del caos y la persecución por la prensa británica y la serie de escándalos por los cuales la hacía quedar en ridículo cuando todo mundo sabía que el príncipe Carlos tenía el camino libre para estar con Camila.

Inmersa en el mundo de la moda y las pasarelas, Lady Di comenzó a retomar su vida e imponer estilo por lo que logró ser una fashionista y dejar a un lado las restricciones y el protocolo real, además, se dice que después de su divorcio, la princesa comenzó a utilizar escotes y tacones altos para resaltar su innegable belleza y esos hermosos ojos azul profundo.

Debido al ambiente de la moda, Diana comenzó una estrecha amistad con el mítico diseñador italiano, Gianni Versace, el que además de darle consejos de moda, era su amigo y confidente, sin duda alguna su influencia en el estilo de Diana es innegable, sin embargo, hubo un detalle que éste no se imaginó. Lady Di nunca usaría la marca Coco Chanel por un triste motivo.

Quizá sea algo inmaduro e infantil, lo cierto es que algunas veces, los humanos relacionamos los más mínimos detalles con el pasado y con situaciones que para nosotros y a nivel muy personal, resultan muy dolorosas, tal es el caso de Diana que por éste triste detalle, dejó de usar para siempre la marca de la doble C.

Ella misma le confesaría a Versace "No, no puedo llevar la doble C enlazada", le replicó Lady Di ante una propuesta de estilo. Pero lo que más llama la atención, aún hoy, es la razón que Diana dio a Brunsdon cuando le preguntó el motivo: en la icónica doble C de Coco Chanel, ella lo que veía era una traición imperdonable. "Es Camilla y Carlos", aseveró, demostrando lo doloroso que fue para ella la infidelidad de Carlos.

Con información de Mujer Hoy

avh