“Ostia, estoy flipando”, ¿Has escuchado estas palabras españolas? Te explicamos qué significa esta y otras frases más

“Ostia, es que yo también estoy flipando” “Me he liado con Cladia”, "No ha pasado na', es puro salseo"... Es probable que no hayas comprendido más de una palabra, pero no te preocupes, no se trata de otro idioma, sino de modismos de los españoles.

Es común que se generen nuevas palabras, en México también sucede. Y es que el español es la segunda lengua materna con mayor número de usuarios, cerca de 572 millones de personas lo hablan; además, se cree que hay 21 millones de alumnos en el mundo que aprenden este idioma. Una de las características que hacen a esta lengua tan rica y utilizada, es su versatilidad para adaptarse con modismos en cada país y región en que se emplea.

Estas son las palabras, con las cuales después puedes hacer frases, más utilizadas en España.

Potar

Este verbo se traduce como vomitar y 'pota' se refiere al vómito; si lo empleas como sustantivo se refiere a algo asqueroso.

Ostia

Tal vez la más conocida: puede utilizarse como expresión de asombro, pero también significa golpe. “Mala ostia”, por ejemplo, es para expresar que alguien tiene mal carácter. O “te voy a dar una ostia”, significa que te darán un golpe.

Flipar

Es una de las palabras más usada y significa sorprenderse ante algo. “Vas a flipar con esta canción”, por ejemplo.

Salseo

No tiene que ver con lo que le echas a los tacos (salsa); es más bien un término para referirse al chisme o intrigas.

Me la suda

Esta frase se usa para decir que algo no te importa para nada. Claro, siempre se emplea en un ámbito coloquial.

Se le va la olla o la pinza

Es una graciosa forma de decir que una persona se está volviendo loca.

Estar de coña

No es una grosería, sino que hace alusión a un estado de broma o jugueteo entre amigos.

Guay/Molar

Se dice cuando algo que es bueno o extraordinario. Por ejemplo: “Tu camisa está muy guay” o “Ese videojuego mola”.

Liarse

Tiene el sentido de enredarse con algún asunto, pero si se trata de una persona, hace referencia a un amorío.

Currar

Se le dice así a trabajar y 'curro' es la palabra para referirse al empleo.

¿Conoces alguna otra palabra que no hayamos incluído?

msb