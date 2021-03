El origen de la palabra 'Nini", ¿fue inventada por neoliberales como dice AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en su gobierno que el término "nini" fue inventado por los neoliberales que incluso usaban el término para burlarse de los jóvenes sin empleos y sin oportunidades de estudiar.

El mandatario ha indicado que se usaba "nini" para hablar de aquellos jóvenes sin oportunidad y que proviene de "ni estudia, ni trabaja".

Pero el uso de esta palabra tiene un origen más profundo, lejos de adjudicárselo a aquellos políticos que lo utilizaban.

Según versiones, el término en español tiene su origen del acrónimo en inglés Neet, el cual quiere decir "not in employment, education or training" (ni trabaja, ni estudia ni recibe formación).

El origen se adjudica en Reino Unido en 1999 y comenzó a ser usado en otros países europeos y asiáticos.

Uno de los factores que se requieren para el uso de este término es que son jóvenes que sí cuentan con alguna carrera universitaria en algún ocasión pero no encuentran trabajo.

O que sí quieren ingresar a estudiar algo pero no encuentran oportunidad alguna en el sector público y no tienen recursos para lograrlo.

Según la Fundación del Español Urgente (Fundéu), esta palabra en su significado original era para jóvenes que por decisión propia ni estudiaban ni trabajaban, actualmente se utiliza para referirse a los que ya han finalizado sus estudios y no encuentran trabajo por falta de vacantes.

gzm