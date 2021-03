Café Tacvba ¿los BEATLES mexicanos?; por esta razón comparan a ambos grupos musicales

Café Tacvba es una agrupación mexicana representante de la escena rock en América Latina, actualmente funge como una de las líderes de la región en el género y es un ícono. Sus miles de fanáticos no se pierden la oportunidad para celebrar todo lo que hacen Rubén, Emmanuel, Quique y Joselo.

La banda es originaria de Ciudad Satélite y se fundó en el ya lejano año de 1989, desde su aparición se ha mantenido con la alineación original y ha girado por todo el mundo, logrando lo que muy pocos de la música. Su calidad les ha valido para ser homenajeados con tributos y covers de otros bandas, así como ser comparados con la legendaria banda británica The Beatles.

El mejor disco de rock latinoamericano

La prestigiosa revista Rollingstone nombró en noviembre de 2012 al álbum RE de Café Tacvba como el mejor disco de rock latinoamericano, gracias a que los mexicanos lograron una mezcla se sonido que con tradiciones y lo clásico del género.

De hecho, fueron comparados con bandas legendarias del rock internacional como The Beatles y Radiohead. El Re fue editado en 1994 y fue producido por el músico argentino ganador de un Oscar Gustavo Santaolalla. Asimismo la producción que contó con la colaboración de personalidades como Luis Conte y Alejandro Flores fue igualado con el White Album del Cuartero de Liverpool por el New York Times.

Celebrar el RE

De hecho, al cumplirse 20 años de este emblema de la música mexicana, en 2014, Café Tacvba hizo un concierto especial en el que de principio a fin se interpretó el disque que cuenta con 20 canciones, escritas completamente por sus integrantes.

Canciones del mejor disco de Café Tacvba

El Aparato La Ingrata El Ciclón El Borrego Esa Noche 24 horas Ixtepec Trópico de Cáncer El Metro El Fin de la infancia Madrugal Pez Verde La Negrita El Tlatoani del Barrio Las Flores La Pinta El Baile y el Salón El Puñal y el Corazón El Balcón

¿Cuántas de estas no has cantado y bailado?, quizá sin conocer que se trata de uno de los grandes tesoros del rock no sólo en México, sino de toda América Latina.

