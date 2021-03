María Félix: Incesto, canibalismo y simbología SATÁNICA ¿Tuvo PACTO con el diablo? | FOTOS

María Félix fue una actriz que tuvo una complicada adolescencia e infancia, además de que en su época, la sociedad era bastante retraída con respecto al empoderamiento femenino, "divorciada y con un hijo" eran los estigmas que impedían que una mujer pudiera salir adelante, ya que era un motivo suficiente para ni si quiera pensar en el éxito y la fama, sin embargo, "La doña" siempre fue una mujer transgresora y rompió cualquier esquema impuesto por la sociedad.

Se dice que su ambición de poder, fama y dinero, la llevaron a cometer actos relacionados con el satanismo, la brujería y santería, según diversos testimonios cercanos, declaraciones y simbolismos del ícono femenino más importante del cine de oro, María Félix siempre mantuvo su vida privada alejados del público, lo que la convertía en una mujer cuya vida era fascinante debido a lo desconocido y misterioso que mantenía su perfil pese a ser una de las mujeres más famosas a nivel mundial.

Incesto

Se dice que Félix estuvo enamorada de su propio hermano Pablo Félix, razón por la cuál los separaron, incluso existen rumores de que su hijo fue producto de dicha relación incestuosa, sin embargo, dichos rumores nunca fueron comprobados, además de que en el año 2018 se desmintió que éste se suicidó cómo afirmó la familia. La emblemática artista fue una de las mujeres con mayor conciencia feminista de su época y hoy en día es un referente sobre la lucha feminista mexicana.

"El perfume del incesto no lo tiene otro amor” afirmó Ma. Félix. Foto: Especial

Simbología

Las figuras de reptiles y dragones, han estado vinculadas con los demonios y el satanismo, se dice que María y su obsesión por el poder, la llevaron a cometer actos relacionados con el ocultismo, haciendo "pactos con el diablo" que incluía brujería y santería, durante fechas importantes, como el día que nació 8 de abril y curiosamente fue mismo día de su muerte, se dice que quienes fallecen el mismo día que nacen, es porque "negociaron" ese día como parte de oscuros tratos con el diablo.

Pintura realizada de óleo sobre tela por Sylvia Pardo. Foto: @blogdeturismomx

Sus joyas, pinturas y demás detalles de la interprete de la película "Enamorada", daban a entender que la Doña, era amante de dichas figuras exóticas que actualmente se relacionan con una de las teorías conspiranóicas de los últimos años, que vinculan a personajes de alto poder y fama que incluyen a parte de la realeza británica como lo son los "Reptilianos", inclusive, en algunas pinturas sobre ella se puede ver su propia figura con demonios alrededor.

Su mirada hechizante, lanzaba el "embrujo" para doblegar a todo hombre que quisiera y obtener lo que quisiera, según su propio sobrino Alfredo Félix, dijo sobre ella que tenía el embrujo, engatusaba a los hombres, los embrujaba con su mirada, ella tenía pacto con un ente siniestro que hacía que los hombres cayeran a sus pies. A mí me dicen que tengo la mirada de mi abuela María Félix".

María Félix posa con una joya de diseñador. Foto: Especial

Canibalismo

Algunos rituales satánicos, incluyen el canibalismo y sacrificios humanos y Félix y su personalidad exótica podían permitirle explorar diversos platillos, en alguna entrevista, la ex esposa de Agustin Lara describió que gustaba de la carne humana y su peculiar sabor “Yo comí carne humana una vez, pero de verdad... En un lugar en el Marruecos español en una ciudad que se llama Chauen... A mí me gustó, era una cosa dulzona y pregunté. Así me dijeron que es carne humana", además, en alguna entrevista con la actriz Lucía Méndez, asegura que La Doña le ofreció comer carne humana.

