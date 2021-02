¿La última REINA? Descubre por qué el príncipe Carlos daría FIN a la corona Británica

Según el experto y biógrafo, Clive Irving asegura en caso de que la reina Isabel II gallezca y en su lugar adquiera la corona el Príncipe Carlos, la monarquía podría tener sus días contados.

Después de la muerte del rey Jorge VI en 1952, la reina Isabel II subió al trono cuanto apenas tenía 25 años, a partir de entonces ella ha reinado y enfrentado diversos escándalos y crisis, sin embargo ha sabido mantenerse en una buena y (oportuna) situación a su familia, esto es una de las principales diferencias que enfrentaría el príncipe.

Poca simpatía

En segundo lugar, Carlos tiene 72 años de edad y está casado con el amor verdadero de toda su vida, la duquesa de Cornualles, Camila, sin embargo ésta pareja nunca ha sido bien vista por la serie de traiciones e infidelidades a la difunta y querida LAdy Di.

Según Irving, en la biografía The Last Queen: Elizabeth II´s Seventy Year Battle to save the House of windsor, aseura que el príncipe jamás podría estar a la altura del reinado de su madre y llevaría la corona a su fin.

Ninguna mujer

En libro se llama "La última reina" porque su descendencia es únicamente de varones, y además porque no habrá otra mujer gobernando en varias décadas.

El heredero de la corona no posee ningún tipo de carisma ni misterio, luce apático y aburrido, además de que ningún británico desearía ver en el trono a Camila, debido al estigma que se le tiene por ser "la otra" y esto implicaría que el pueblo les dé la espalda.

