Cuando The Doors acudieron al MORRISON HOTEL para regresar a sus RAÍCES BLUESERAS

1969 fue un año caótico para The Doors. El líder y vocalista, Jim Morrison, fue arrestado por exhibición en abril durante un concierto en Miami. Esto fue aprovechado para vetarlos en más de 25 ciudades de EU y el Festival de Woodstock. «The Soft Parade» (Elektra, 1969), su cuarto álbum, fue un fracaso en críticas. Perdieron el rumbo.

Por lo que «Morrison Hotel» es visto como un regreso a las raíces blueseras de la banda tras los arreglos de viento y cuerdas en «The Soft Parade». Algunas canciones provienen de proyectos anteriores, como «Waiting For The Sun» (de las sesiones de grabación del mismo álbum), «You Make Me Real» y «Queen Of The Highway», que su tono jazzístico la hace irresistible.

«Morrison Hotel» no arrojó ningún sencillo pero contiene temas que se volvieron clásicos como la inicial «Roadhouse Blues», que cuenta con la participación John B. Sebastian en la armónica, y «Peace Frog», donde Morrison hace una ligera referencia a sus problemas con las autoridades. Pero también hay pequeñas joyas, como la muy dulce «Blue Sunday», «Indian Summer» (que data de 1966) y el potente rock «Maggie M'Gill».

Fue lanzado nombrando «Hard Rock Cafe/Morrison Hotel» a ambos lados del álbum y significó un éxito al alcanzar el cuarto lugar en la Unión Americana y el 12 en Reino Unido, su mejor posición en ese país.

La fotografía de la portada fue tomada por Henry Diltz en el Morrison Hotel que realmente existe en South Hope Street en Los Ángeles. El álbum fue publicado el 10 de febrero de 1970.

«Morrison Hotel» no sólo fue el regreso al blues sino que es un manifiesto de lo que una banda puede alcanzar estando en plenitud. The Doors quizá sea la mejor banda en la historia de los Estados Unidos.

