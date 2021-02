Cinco grandes canciones de The Beatles escritas por George Harrison

Para muchos Paul McCartney y John Lennon, son los responsables del triunfo y de la disolución temprana de The Beatles, pues la convivencia entre los dos se volvió un tema difícil de llevar para los demás integrantes.

Ya separados ambos serían grandes leyendas de la música, sin embargo juntos tenían una gran fórmula. Debido a su gran protagonismo tanto George Harrison y Ringo Starr, los reflectores casi nunca los tocaron.

Por tal motivo a continuación hablaremos de las cinco joyas escritas por George Harrison, posteriormente lo haremos con Ringo Starr.

George Harrison y sus joyas

En los últimos años la admiración por George Harrison, el más callado del cuarteto, ha crecido bastante.

Este integrante de la banda a quien Martin Scorsese le hizo honor a su creatividad en uno de sus mejores trabajos en “George Harrison: Living in the Material World” en 2011.

La primera canción compuesta por Harrison fue “Don't Bother Me”, en 1963. Se dice que esta canción la compuso mientras estaba enfermo y lo hizo Cuentan para probarse que podía componer, pues se comenta que su falta de confianza y quizás de actitud de Lennon y McCartney, fue la razón por las que muchas de sus composiciones se quedaron descartadas de los discos.

George Harrison creó a lo largo de su vida 40 canciones, y hoy te presentamos nuestra selección de cinco de ellas.

Don't Bother Me

Within You Without You

Something

Here Comes The Sun

What Is Life

MAVR