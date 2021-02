Jimi Hendrix: Band of Gypsys, el testamento que lo confirma como el MEJOR GUITARRISTA de todos los tiempos

Jimi Hendrix decidió disolver la Gypsy, Sun & Rainbow tras su presentación en el Festival de Woodstock. El guitarrista estaba harto de la dirección artística que habían asumido sus proyector musicales. Para finales de 1969, y junto con Billy Cox (bajo) y Buddy Miles (batería), formó la Band Of Gypsys y logró arreglar una serie se conciertos de fin de año en el legendario Fillmore East de Nueva York. El álbum fue publicado el 25 de marzo de 1970. En 1991, una reedición incluyó tres temas extra, entre ellos «Foxy Lady», uno de los primeros temas escritos por el guitarrista.

Jimi estaba tan entusiasmado con la nueva banda debido a la propuesta artística que aportaban sus compañeros por lo que decidió incorporar temas compuestos por Miles. «Band Of Gypsys» fue grabado durante el concierto de año nuevo de 1970 en el que el trío dio muestra de su poder y virtuosismo. Contrario a su voluntad, la banda interpretó temas que provenían de The Jimi Hendrix Experience, la agrupación anterior del guitarrista.

Un caos sonoro

«Machine Gun» es una de las mejores interpretaciones de todos los tiempos. Sus 12 minutos son un evento continúo de interacción entre los músicos que simulan los sonidos de un campo de batalla.Un caos sonoro impresionante con Hendrix manteniendo la línea melódica. El primer lado se completa con «Who Knows», escrita por Jimi Hendrix, que proviene del tercer show que se dio en esa temporada de fin de años.

También incluye el binomio «Message Of Love» y «Power Of Love». Así como una nueva versión de «Changes» y «We Gotta Live Together» (ambas escritas por Buddy Miles), ésta última se convirtió en un éxito. Poco después de la publicación de «Band Of Gypsys», Hendrix disolvió la banda y no volvió a tener estabilidad emocional hasta su prematura muerte en septiembre de 1970. Sin embargo, el álbum logró influenciar en un sin fin de bandas post 1970 y, de cierta manera, redefinió la forma de hacer conciertos dentro de la música popular.

Portada oficial.

Foto: Discogs.

Capitol Records utilizó una foto de Jimi Hendrix durante uno de los espectáculos en el Fillmore East mientras estaba iluminado con las características luminarias que ofrecía el recinto que eran manejadas por Joshua Light Show. Sin embargo, una carátula alterna, utilizada por Track, en donde aparecen unos muñecos o títeres que tiene cierto parecido a Bob Dylan, Brian Jones (guitarrista de The Rolling Stones) y John Peel. Esto causó confusión ya que ninguno de los tres participó en el disco, aunque Hendrix tenía admiración por ellos.

Al momento del lanzamiento, el trío ya se había desintegrado. Su última presentación se dio en el Madison Square Garden el 28 de enero de 1970. En esa ocasión, tuvieron una discusión por Who Knows, ante esto, Buddy Miles fue despedido. Se mezclaron un par de temas nuevos, pero Hendrix no estuvo satisfecho con la versión definitiva. Posteriormente, las canciones fueron publicados en álbumes póstumos.

La controvertida portada de Track.

Forto: Discogs.

Influencia

El álbum es visto como una influencia para el desarrollo del funk-rock que tuvo mucho éxito en la década de los 70. Esta inspiración se puede percibir en éxitos radiales de inicio de la década como «That Lady», de los Isley Brother y«Freddie's Dead», de Curtis Mayfield. Por otra parte, el bajista de Funkadelic, Bootsy Collins, afirmó que el tema «Maggot Brain» está basada en «Machine Gun». Además, describió a Hendrix como un innovador.

Esta influencia no se limitó al rock o al funk, sino que también llegó hasta el rap de inicios de los años 90. El grupo Digital Underground tiene una evidente inspiración en «Band of Gypsys» en su «The Way We Swing», que viene en el álbum «Sex Packets». En 2019, Band of Gypsys, la banda, fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Rhythm and Blues, ubicada en Detroit, Michigan. BIlly Cox, único miembro que se mantiene con vida acudió a recibir el premio.

Por RODRIGO CASTILLO.