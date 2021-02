El CIRCO de The Rolling Stones que reunió a los mejores MÚSICOS de los sesenta

Después del éxito de «Jumpin' Jack Flash» a The Rolling Stones se les ocurrió realizar un vídeo-concierto para presentar su álbum «Beggars Banquet». Mick Jagger tuvo la idea de invitar a demás grupos para presentar sus actos como si estuvieran en un circo. El proyecto fue dirigido por Michael Lindsay-Hogg, que ya había trabajado con los británicos y lo nombraron, muy al estilo de la época, «Rock And Roll Circus».

Sobresalen las actuaciones de Jethro Tull (con Tony Iommi en la guitarra), The Dirty Mac (supergrupo conformado por John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards y Mitch Mitchel) y, especialmente, la de The Who, quienes realizaron una salvaje versión de «A Quick One (While He's Away)». Por su parte, Sus Satánicas Majestades interpretaron algunas canciones de su nuevo álbum, además de «You Can't Always Get What You Want», que saldría hasta el «Let It Bleed» (Decca, 1969).

El circo de estrellas

Los actos que más destacaron aquel 11 de diciembre de 1968, fecha de grabación, fueron The Dirty Mac. Fue la primera vez que un beatle se presentaba de manera solitaria en público. John Lennon se hizo acompañar de tres elementos de los considerados los mejores grupos de ese momento: Cream (Eric Clapton), The Jimi Hendrix Experience (Mitch Mitchel) y The Rolling Stones (Keith Richard). La efímera agrupación interpretó algunas improvisaciones de blues, pero para el video tocaron «Yer Blues».

Por su parte, The Who dieron muestra de su virtuosismo en vivo al registrar una salvaje, enérgica y soberbia versión de «A Quick One», canción que narra la historia de una persona que decide tener relaciones íntimas con otras personas mientras su pareja está fuera de casa. La aparición de The Who fue tan contundente que los mismos Rolling Stones se sorprendieron, algo que se puede percibir en el video oficial.

Los artistas que también participaron fueron Taj Mahal (con el maravilloso Jesse Ed Davis), Marianne Faithfull y Yoko Ono.

Sin embargo, el material no fue publicado en ese año, sino hasta 1996 (en glorioso VHS). Se dice que la razón fue que los Stones no quedaron satisfechos con su presentación y no querían ser opacados por The Who.

La época de oro

Cabe destacar que a finales de 1968, The Rolling Stones vivió un resurgimiento musical después de atravesar un par de años sin canciones de éxitos. Los escándalos por consumo de drogas escaló a un punto en que Mick Jagger y Keith Richard fueron arrestados y pasaron una breve estancia en la prisión. Sin embargo, la publicación de «Beggars Banquet», a mediados de año, les regresó el estatus de chicos malos del rock.

A partir de aquí, y gracias a la separación de The Beatles, 'Sus Satánicas Majestades' se convirtieron en la banda más grande sobre la tierra. No dejaron a un lado su estela de estela oscura, pues sus canciones se tomaron la desesperanza que se vivía a finales de la década, crisis que se acentuó durante la década de los años 70. «Rock And Roll Circus» fue el inicio de su época de oro.

Por años, se convirtió en vídeo de culto debido a que no existían registros del evento, fue hasta finales de los 80 cuando se comenzaron a difundir ciertos fragmentos. En 2003, se editaron el DVD y el CD. El pasado 2020, se ABKO, dueña de los derechos de las canciones de The Rolling Stones de los años 60, editó una versión de lujo del evento que incluye cuatro discos con ensayos, tomas alternas y una remasterización del video que pasó a la alta definición.

Por RODRIGO CASTILLO.