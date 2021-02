¿Cómo combatir la ansiedad? El libro de Alberto Montt que te ayudará a enfrentarla con humor

La ansiedad nos ha acompañado desde pequeños en momentos decisivos de nuestras vidas, y en su nuevo libro, el ilustrador Alberto Montt presenta una serie de viñetas en las que explora los efectos de este padecimiento mental, pero con su singular sentido del humor. “Esa capacidad de reformular nuestros problemas y carencias, y convertirlos en humor es lo que nos vuelve humanos; creo que si no te tomas las desgracias con humor estás absolutamente frito”, explica el chileno en el nuevo capítulo de El Podcast Literario.

La publicación editada por Planeta Cómic reúne más de 140 ilustraciones inspiradas en las vivencias de Alberto Montt. “En este libro habló sobre los procesos ansiosos que tenemos los seres humanos, desde los más chiquitos y cotidianos, hasta los más profundos y aterradores, todo visto desde una perspectiva personal”.

Además, Montt asegura que busca saber cómo funciona este trastorno desde una perspectiva que le permite visualizarlo con humor y que genere situaciones con las que el lector pueda sentirse identificado o pueda identificar a gente muy cercana. Por ejemplo, en un año como el 2020, la ansiedad se presentó en muchos casos por la cuarentena o por el temor a contagiarse, por lo que los lectores encontraron un escape en esta publicación: “La supervivencia de la pandemia va más allá del covid-19, ya sobrevivimos a nosotros mismos y a nuestro entorno”.

Vivimos en una sociedad que no nos permite el tiempo de encontrarnos con nosotros mismos, dice Alberto Montt, “entonces esta pandemia nos ha dado el espacio para conocernos un poco más y darnos cuenta que nuestro mundo idílico no lo es tanto”.

Pese a que Alberto no hizo este trabajo para tratar de ayudar a nadie, sino para trabajar con sus propias ansiedades, reconoce la importancia que tiene el hablar sobre la salud mental. “Para muchas personas el tratar sus problemas implica sacar dinero de ‘algo esencial’, para lo que ellos pueden interpretar como ‘algo no esencial’ y eso es complejo porque creo que la salud mental debería ser un tema cubierto por el Estado”.

Mientras tanto, Montt ha encontrado la felicidad en la pandemia: “No he tenido ningún cambio, excepto los viajes, que eran mi pequeño recreo; pero es el típico ejemplo que te dicen de no pisar el pasto y quieres pisar el pasto, yo quiero salir y ver gente, pero es porque estamos en una sociedad en la que siempre vamos a querer lo que no tenemos”.

Mientras tanto, Montt ha encontrado la felicidad en la pandemia: "No he tenido ningún cambio, excepto los viajes, que eran mi pequeño recreo; pero es el típico ejemplo que te dicen de no pisar el pasto y quieres pisar el pasto, yo quiero salir y ver gente, pero es porque estamos en una sociedad en la que siempre vamos a querer lo que no tenemos".

Ficha técnica de Ansiedad

Título: Ansiedad

Autor: Alberto Montt

Editorial: Planeta Cómic, 2020

Por: Melissa Moreno

