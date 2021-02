Lady Di: Esta fue la TRAICIÓN que vivió la princesa Diana con uno de sus amantes

James Hewitt fue el primer amante de Diana de Gales y fue uno de los más queridos por la ex esposa del príncipe Carlos. Aunque no es de extrañarse que la princesa buscara por fuera el amor que no tenía al interior de su casa, lo cierto es que ella declaró públicamente durante una entrevista de la BBC, que lo amaba y que era muy especial en su vida.

Incluso, se rumoraba, que él podría ser el padre de Harry, su segundo hijo. Sin embargo, esto no fue cierto. Lo cierto es que el amor dura hasta que la muerte los separe, pues cuando Diana pereció en el fatídico accidente automovilístico en El puente del Alma, Francia, el militar retirado sorprendió con una declaración.

Luego de admitir que había sido pareja de Lady Di durante 5 años, el militar británico retirado dijo durante una entrevista a la cadena de televisión, CNN, que "estaría interesado" en vender las 64 cartas que la Princesa de Gales le mandó entre 1986 y 1991, pues recibió una oferta millonarias por el material.

Durante la guerra

Las mayoría de las cartas corresponden al periodo de tiempo en que él estuvo en la Guerra del Golfo como comandante de una unidad de carros de combate. Por lo que el amante de Diana acabó diciendo que las cartas se encuentran guardadas en "un lugar seguro" y que si tocara venderlas, establecería condiciones para su uso en difusión pública.

La venta la haría a un coleccionista privado, debido a que esto "debe convertirse en importantes documentos históricos", aclaró en la entrevista que dio hace más de diez años. Hasta la fecha, parece que nunca se efectuó el intercambio comercial, o al menos no mediáticamente.

“James Hewitt fue muy importante para ella, de no casarse con el príncipe Carlos tal vez hubiese sido su esposo. Ella y Carlos pasaban tanto tiempo separados que Hewitt estaba ahí con sus hijos y ellos le tomaron cariño” aclara el historiador Andrew Morton, quien además apunta que el romance terminó cuando él fue transferido a Alemania.

Hewitt recuerda a la princesa como ""una persona bella, encantadora y falta de amor"

