"No la hagas de tos", conoce TODOS los significados de esta frase mexicana

Una de las expresiones que más escuchamos en México es "no la hagas de tos", una frase muy tradicional y que al mismo tiempo es complicada de entender si no estás familiarizado con los modismos de nuestro país. Pero a pesar de ser muy común, su origen es desconocido.

Esta y muchas otras expresiones que utilizamos en México tiene un origen y significado desconocido, pues los especialistas en la lengua española han realizado pocas investigaciones sobre el tema.

¿De dónde sale la expresión?

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la tos se refiere al "movimiento convulsivo y sonoro del aparato respiratorio". Comúnmente le llamamos de esa forma a la enfermedad asociada con la gripe o el resfriado que provoca un reflejo que puede ser o no voluntario.

Aunque su origen es incierto, se cree que esta expresión comenzó a utilizarse debido a que los movimientos y sonidos que se producen al toser suelen ser escandalosos, al igual que el momento en el que se produce una pelea o conflicto entre una o más personas.

¿Qué quiere decir "no la hagas de tos"?

Cuando en México alguien utiliza al frase "no la hagas de tos", lo que quiere decir es no hagas bronca, escándalo o pelea. También se puede utilizar para decirle a alguien que no busque pelea.

Asimismo, esta expresión puede ser usada para hacer referencia a que una persona esta exagerando su reacción con respecto a una situación.

