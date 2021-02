María Grever: ¿'Júrame' fue la canción más famosa de la compositora?; esta es la VERDADERA historia

María Grever, homenajeada el día de hoy por el doodle de Google fue una de las compositoras más célebres y recordadas que ha dado México. Compuso música para películas y más de 800 canciones populares. La mayoría eran boleros y es célebre, porque destacó en ese campo, que era exclusivo de hombres.

Fue la primera compositora mexicana que trascendió a nivel mundial y durante una gira por México en 1949 le fueron otorgados varios reconocimientos: las Llaves de la Ciudad de México, la Medalla al Mérito Cívico y la Medalla del Corazón de México. Después de su fallecimiento, la Unión de Mujeres de las Américas la nombró "Mujer de las Américas" en 1952.

Algunas de sus canciones más conocidas son: Así, Cuando vuelva a tu lado9, Te quiero, dijiste, Júrame, Por si no te vuelvo a ver, Volveré, Despedida, Cuando me vaya,Tipitin, Ya no me quieres, Alma Mía. Como pasa cuando alguna obra de arte toca el alma de más de uno, las canciones de Grever traspasaron fronteras.

"No me preguntes naaadaa"

Algunos medios aseguran que fue la canción de 'Júrame' la que llegó a ser interpretada por Aretha Franklin y Frank Sinatra. Sin embargo, esto es falso, ya que no existe la versión inglesa de este tema y los cantantes definitivamente no cantaron en español. El tema que se internacionalizó fue 'Cuando vuelva a tu lado'.

'Cuando vuelva a tu lado', fue por mucho la canción más famosa de la compositora. Se hicieron más de 30 versiones tanto en español, como en inglés. Fue traducida y adaptada al inglés por el compositor Stanley Adams, como What a Difference a Day Makes y posteriormente fue un tema que estuvo en boca de muchos famosos, como Aretha Franklin, Frank Sinatra, Amy Winhouse, Diana Ross y Barry Manilow. Todos ellos, músicos que marcaron tendencia en la música.

De hecho, Dinah Manilow ganó un Grammy en 1959 por su interpretación. Mientras que en español, los temas de Grever se hicieron famosos por intérpretes como Luis Miguel, Gloria Estefan, Los Panchos, Fernando de la Mora y hasta Vicente Fernández, quien grabó una versión de Por si no te vuelvo a ver.

lctl