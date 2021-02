Este es el SECRETO mejor guardado que Marilyn Monroe le CONFESÓ a Truman Capote

Todas las personas tenemos secretos. Algunas lo disimulan mejor que otros. El chiste es precisamente, que nadie sepa de qué se trate o que ni sospechen que estás ocultando algo, aunque así sea. Ese es el bello y pulcro arte del engaño, que requiere de gracia y delicadeza para lograr el objetivo.

Marilyn Monroe lo sabía y por eso pasó a la historia como la rubia ejemplar durante muchas décadas y hoy en día muchas son las mujeres que la han imitado. Desde Madonna, hasta Érika Buenfil. Lo cierto es que la rubia marcó una época en la moda y estilo. Aparentemente todo era natural en la actriz de cine, sin embargo esconder algo también requiere tiempo, cuidado y esfuerzo, que no siempre se tiene en la vida y a veces dan ganas de descansar.

Eso le pasó a la bella Marilyn, quien en una ocasión, cuando caminaba con su amigo Truman Capote, por las calles de Nueva York, sin maquillaje, un pañuelo de chifón negro y un vestido suelto largo, le dijo: "Necesito tinte y no tuve tiempo", contó mientras se levantó un poco el pañuelo para mostrarle una franja negra en la raya del cabello.

¡Güera oxigenada!

Aunque probablemente la reacción mental de Truman podría haber sido la expresión de 'Soraya' antes de la épica línea a la 'Maldita lisiada', sólo dijo " Pobre e inocente de mí. Yo creía que eras una rubia auténtica". Sin embargo, al seguir la caminata, se detuvieron más tarde en una tienda de antigüedades, donde admiró una bandeja con anillos viejos.

Marilyn habló nuevamente para revelar otro secreto: "Ese es bonito. El granate con las perlitas. Me gustaría poder usar anillos, pero no me gusta que la gente se fije en mis manos. Son demasiado gordas. Elizabeth Taylor tiene las manos gordas. Pero con los ojos que tiene, ¿quién se va a fijar en sus manos?"

El secreto mejor guardado de Monroe fue revelado en 'Una adorable criatura', semblanza del autor en 'A sangre fría', la icónica obra del escritor. Marilyn ha sido descrita como una mujer auténtica y 'adelantada a su época' por diferentes personajes célebres; Ella Fitzgerald entre ellas.

