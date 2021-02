¿Qué tienen en común Eko de la Garza y Álex Lora? Esta es la CANCIÓN de AMOR que los une

El amor eterno siempre ha sido un ideal para los seres humanos. Se han creado infinidad de obras con metáforas y alegorías famosísimas y otras que no han sido tan conocidas internacionalmente, pero no por eso, menos importantes. De hecho algunas de esas obras marcaron una época, generación y sobre todo un estilo.

Alex Lora sacó en 1985 sacó su álbum Simplemente, un disco que sin duda alguna, explora la naturaleza de la experiencia humana, con temas como el amor, la negligencia corporativa, la adicción al rock and roll, el alcohol, el conflicto, y hasta la muerte. La producción fue un hito en la historia del rock en español, que incluye las clásicas canciones cuyas recibieron buen tiempo en la radio como "Triste canción", "Vicioso", "San Juanico" y "Metro Balderas".

Sin embargo, aunque todas las canciones son muy recordadas por los fanáticos, la que se convirtió en un himno para 'El Tri' fue Triste canción de amor, una canción que se cantó hasta en la cárcel de Santa Martha Acatitla.

Triste canción de amor

Sin embargo, Triste canción de amor no sólo se quedó en el recuerdo de la gente, hoy sabemos que llegó a ser la inspiración de Eko de la Garza, un artista plástico que ha sido censurado y expulsado hasta en el New York Times por lo polémico de sus pinturas y grabados. Al respecto él dice en una entrevista con Avelina Lésper, que la censura lejos de cerrarle, le ha abierto puertas.

“La censura le da atracción al trabajo. La censura hace que te des cuenta de que sabes lo que estás haciendo. Cuando te dicen que no, cuando la gente protesta, sabes que lo estás haciendo bien. Lo que tenemos que hacer es seguir adelante. La censura son puntos que te van llevando: por aquí vas bien, por aquí vas bien. La censura se ceba sobre la creación, se ceba sobre el arte, sobre una canción, sobre un dibujo” asegura el artista.

De la Garza aplaude el hecho de Lora cuando cantó en un reclusorio. Foto: Especial

Lora, también censurado por la radio y la televisión por muchos años, asegura que el tema es una historia triste, porque el amor siempre termina en tragedia "Es una metáfora: ella existió sólo en un sueño, él es un poema que el poeta nunca escribió… La parte más metafórica es: él es como un dios, ella es como una virgen, y los dioses les enseñaron a pecar, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor" afirma Lora quien hizo cantar a la crítico de arte y al dibujante, grabador y tatuador.

Eko, el ilustrador reveló que en uno de sus dibujos retomó al autor del tema y la imagen metafórica de los dos dioses intimando.

“En el dibujo está el maestro Lora flotando en la nada, porque no sé de dónde salió su canción. No sé refiere a nada. No estás hablando de un amor que a él le dolió. No: es la emoción que salió de su lira. De la nada surge un árbol, en donde está la pareja engarzada, amarrada al árbol. Es imposible que ellos se unan para hacer el amor. Están ahí para siempre juntos y, sin embargo, es una tragedia. Es un amor sublime, todos los amores sublimes son tragedia” afirma entusiasta Eko, quien al final de la entrevista

