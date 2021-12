IMPULSO A LOS JÓVENES

La finalidad del foro es debatir y descubrir cuestionamientos de la generación millennial post pandemia. “Heraldo YEF Iberoamérica: Restartness, busca unir a líderes nacionales e internacionales con la intención de fomentar el diálogo y debatir cuestionamientos post pandemia en las nuevas generaciones” señaló Carlos Herrero, presidente del Consejo de Youth Economic Forum.

En un formato totalmente digital en dos días Heraldo Youth Economic Forum: Restartness reunió a más de 10 mil espectadores, más de 50 oradores internacionales dentro de 40 conferencias con diferentes personalidades del ramo empresarial, medallistas olímpicos como Alejandra Orozco, Nely Miranda, celebridades como la escritora Luz María Doria, así como emprendedores, expertos y marketing digital.

El foro reconoció a Miguel Ángel Laporta, CEO de World Visión México, Ana Paula Fernández del Castillo presidente de World Vision y a la periodista Regina Reyes Heroles por su trabajo de impacto social.

Heraldo Youth Economic Fórum Restartless, se dio bajo una alianza entre el World Economic Fórum y la influencer Regina Carrot, para que los jóvenes vean que el mundo digital tiene diversidad de herramientas y oportunidades.

En su participación Carrot, expresó que todos posemos sueños y para lograrlos se tiene que identificar el talento, ya que todas las personas poseen uno.

“Tienes que ser valiente a pesar de que no lo sientas (…) porque si no te la crees la gente nunca te va a tratar como ello”.

Expresó que hay veces que se obtienen muchos no, que se fracasa muchas veces, pero que siempre hay que seguir. “Con la tecnología que tenemos ahora, te tienes que dar cuenta que hoy todo depende de ti”.