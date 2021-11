Festival Internacional del Meme: Por un nuevo lenguaje

El “meme” responde a una pieza multimedia que sintetiza una idea a través de una imagen y pequeños textos que lo acompañan, éste, generalmente, se construye dentro de un contexto cultural determinado.

Jesús Caudillo, periodista y director del primer Festival Internacional del Meme (FIMEME), compartió que una de las finalidades del evento es justamente la de entender qué es, su origen, su ciclo de vida, en qué momento nace, cómo una idea aterriza en una mente, cómo esa idea que se expresa en una pieza de comunicación, cómo se comparte con otras mentes con el mismo referente y cómo muere, pero también, el de visibilizar a las mentes creativas detrás de éste.

“En México tenemos no sólo una gran creatividad, sino una gran capacidad de generación de contenido digital, por ello, creemos que es necesario hablar de las mentes detrás de ellos, puesto que en ocasiones no son tan visibles como sus proyectos, y aunque no está mal, es necesario tener un espacio para explayarse, hablar de sus motivos y sus causas”, señaló el también creador de la plataforma “Memestroika”.