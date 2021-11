Surgen supuestas obras inéditas de Frida Kahlo

Después de la millonaria cifra que un cuadro de Frida Kahlo (1907-1954) alcanzó en una subasta de Nueva York, supuestas obras inéditas de la artista han comenzado a surgir. Nueve cuadros, incluido un retrato de Diego Rivera, así como objetos personales intervenidos que incluyen un rebozo, un corsé y una caja de pinturas, se exhiben como “hallazgo inédito” de la pintora, con aval de la Escuela de Artes de la Universidad Anáhuac Norte.



Las obras, exhibidas con el título “Hallazgos de Frida Kahlo”, han llegado por intermediación del promotor cultural Guillermo Salceda, también asesor de la escuela, quien afirma que los lienzos han sido sometidos a estudios científicos para corroborar su autenticidad, aunque admite que no han sido sometidos al escrutinio de los expertos.

Los cuadros, incluidos dos más de tinte político, y los objetos, sostuvo Salceda, estuvieron ocultos durante más de 40 años en una habitación de una hacienda de Chihuahua que perteneció a un amigo de la pintora; su nieto, quien ha pedido permanecer anónimo, llegó al promotor, quien definió el hallazgo como “algo muy importante, muy valioso” y sugirió autentificarlo.

“Pero no puedo acudir a los conocedores de Frida porque esto no es conocido, ellos van a decir que no lo conocen, pero eso no quiere decir que no sea obra de Frida, yo me fui a la parte científica porque cada uno de estos cuadros tienen muchos años y tiene forma de ver si realmente coinciden las épocas, la antigüedad, con los expertos es muy difícil”, dijo.