Pedro Friedeberg presenta exposición de criptoarte en CAM Galería

Motivado por las posibilidades infinitas que abre el mundo digital a su creación para con los coleccionistas más jóvenes, Pedro Friedeberg decidió incursionar este año en el mundo del criptoarte con 17 piezas seriadas que inspiró en obras físicas de su más reciente colección titulada “Sana Distancia”.

“Desde hace mucho tiempo he visto mi obra de forma animada, Bruce Conner, un artista de San Francisco me mostró su obra animada y quedé impactado en los años 50, también he participado en festivales de animación y en distintos proyectos que tienen como idea central la animación de mi obra. Siempre me he imaginado mi obra como pompas de jabón, y el resultado de los NFTs me gusta, me parece divertido y ampliamente lucrativo”, expresó.

Como parte de su incursión en el criptoarte, el artista inauguró en la semana del Gallery Weekend “SD NFTS x PF @ CAM”, exhibición que se traduce como “Sana Distancia Tokens No Fungibles por Pedro Friedeberg en CAM Galería” y que permanece en este recinto de arte hasta febrero de 2022.

Esta muestra está conformada por seis obras físicas de “Sana Distancia”, colección que el artista trabajo durante los primeros días de la cuarentena por COVID-19 en San Agustinillo, Oaxaca, así como por tres de los 17 NFTs o Tokens No Fungibles que forman parte de las series de criptoarte.

“Existen dos tipos de NFTs, los que están ligados a una serigrafía y los que van directamente al NFT, pues a cada pieza el maestro agrego una característica que lo volviera única", explicó Alejandro Sordo curador de la exposición.

Sobre ser el primer artista con su trayectoria en ingresar al mundo de los NFTs, se dijo completamente dichoso, pues siempre permanece en constante cambio y la vanguardia del arte.

“Mi curador y representante Alejandro Sordo, junto con los directores de la galería CAM, Diego, Sofía y Daniela me explicaron la importancia de incursionar en el criptoarte y me pareció que, como siempre he estado en una anacrónica vanguardia, sumarme al espíritu antiespíritu de los tiempos, era interesante. Me gusta que otros se diviertan”, compartió.

Por su parte, Alejandro Sordo explicó que esta serie de NFTs ha sido motivo de dibujo-pintura, en donde el medio tangible es el bit, el cual genera un código único que lleva al espectador a apreciar la obra.

Actualmente, Pedro Friedeberg trabaja en un libro con Trilce Ediciones, que de reunir los fondos necesarios para imprimirse, podría publicarse este año.

A DETALLE

Todos los NFTs tienen un rasgo diferente que los hace únicos.

El criptoarte de Pedro Friedeberg se encuentra a la venta con diferentes precios en la plataforma Open Sea.

Con su incursión en el arte digital, el artista busca llegar a los coleccionistas más jóvenes.

17 series de NFT's conforman la colección de criptoarte del artista.

56 obras conforman “Sana Distancia”.

85 años tiene el artista.

MAAZ