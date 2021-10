Alfonso Cuarón, Quentin Tarantino y Tim Burton serán los protagonistas del Festival de Cine de Roma

El Festival de Cine de Roma (Rome Film Fest), el cual se realizará del 14 de octubre al 24 de octubre, rendirá un homenaje a Quentin Tarantino y Tim Burton, informaron los organizadores.

Tanto a Burton como a Tarantino se les entregará el Premio a la Carrera y serán los protagonistas de reuniones que se realizarán con el público en el que también está incluido Alfonso Cuarón, los directores italianos Marco Bellocchio y Luca Guadagnino y la actriz Jessica Chastain.

Además, son cuatro películas latinas las que forman parte de la selección oficial y que representan a México, República Dominicana y dos de España. Son un total de 22 naciones representadas.

¿Cuáles son las películas?

"Mediterráneo", de Marcel Barrena, con Eduard Fernández, Anna Castillo y Dani Rovira (hispano-griega)

"Mi novia es la revolución", del mexicano Marcelino Islas Hernández

"Una película sobre parejas", de Natalia Cabral y Oriol Estrada,

"Libertad", de Clara Roquet (hipano-belga)

Otras de las actividades que están programadas es la película “Eternals”, de Chloe Zhao, con la que se concluirán las actividades en el festival y el 24 de octubre se realizará una proyección Auditorium Parco della Musica, por lo que será la primera película del mundo de Marvel que realice su estreno en en un festival de cine, ya que su estreno está programado para el 5 de noviembre en Estados Unidos y en Europa se estrenará el 3 de noviembre.

Parte del elenco del filme lo encabezan Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington y Gemma Chan. La producción será exhibida durante 45 días en cine de manera exclusiva y después se podrá ver en la plataforma de streaming Disney+.

La cartelera del Festival también incluye las siguientes películas: "Cyrano" de Joe Wright; "Belfast" de Kenneth Branag; la serie documental de la PBS "Muhammad Ali"; "One Second" de Zhang Yimou; "C'mon C'mon" de Mike Mills; "The Eyes of Tammy Faye" de Michael Showalter y "Red Rocket" de Sean Baker.

