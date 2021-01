¿Qué es lo que comen los personajes de Juan Rulfo en la entrañable COMALA?

Sin lugar a dudas, Juan Rulfo es uno de los exponentes literarios más grandes que ha tenido nuestro país. Sus obras como Pedro Páramo, El llano en llamas y Diles que no me maten, no sólo se ganaron el cariño de sus lectores, también fueron de los textos que abrieron paso al REALISMO MÁGICO, una corriente literaria latinoamericana, que irreal o extraño como algo cotidiano y común.

Mismo Gabriel García Márquez aceptó en su momento, que Juan Rulfo fue una importante influencia para crear su galardonada novela, Cien años de Soledad, con la que se hizo acreedor a su Premio Nobel de Literatura.

Hoy, a 35 años de la muerte de Rulfo , recordamos algunos detalles de sus personajes, como, ¿Qué es lo que comen?, ¿Qué es lo que toman? si es que lo hacen y cómo se construye su esencia a partir de esto.

En cuanto nos acercamos a Comala, Juan Rulfo parece invitarnos a su mesa con desdicha e infortunio, pero de a poco comienzan a aparecer algunos alimentos que combinan con la pobreza, como en Pedro Páramo, donde los muertos que gobiernan las calles, pocas veces se sientan a la mesa.

Los alimentos que aparecen y reaparecen fantasmalmente, son tan reducidos, que no existe en el menú más allá de los frijoles y tortillas, y quizá por excepción un trozo de cecina o la simpleza de unos huevos, sin variante.

Es hasta que irrumpe un grupo de revoltosos en la Hacienda de la Media Luna, recién incorporados a la Revolución sin conocer bien las causas por las que peleaban, cuando intuimos que para apaciguar el hambre que les corroía, mataban a la primera res con que se topaban, pero que de tanto repetir su consumo se hastiaban hasta el empalago y hasta en la súplica a Pedro Páramo… de que les facilitara acceder a: ¡una gorda con chile!

Se abre un poco el abanico de alimentos, cuando Rulfo se refiere a lo que brota del campo. Siempre sin abandonar la austeridad a la que obligaban las tierras en las que trabajosamente daban maíz y alfalfa o hierbas como el tomillo, romero y manzanilla.

Bebidas de los personajes de Rulfo

Ni qué decir de las bebidas, pues sólo menciona una vez el atole, pulque, el chocolate, no más de cinco veces y sólo un par de veces el alcohol, que en alguna ocasión este es el detonante e ingrediente fatal de la tragedia.

Pero "¿Cuántas veces entonces permite comer Rulfo a Páramo? No más de tres veces, según se quiera inferir, pues explícitamente no hay platillo que se deslice sobre su mesa, entre tenues generalizaciones de desayunos o comidas. Por igual, los otros personajes, como Miguel, su hijo, que degusta escuetamente, y por única vez, huevos.

Cuando hombres y mujeres están a punto de comer en sus cuentos o novelas, siempre se niegan a hacerlo, porque para los muertos, no es necesario, tampoco respirar, pero para los vivos, probablemente tampoco, porque "El hambre se espanta cuando ronda la muerte".

Escucha fragmentos de Pedro Páramo en la voz de Juan Rulfo

Con información de Milenio