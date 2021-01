Inicia el 2021 con este libro que no te puedes perder: Cara de Liebre de Liliana Blum

“Cara de Liebre es una novela sobre un triángulo amoroso, pero no de una manera convencional; sino de uno oscuro, con obsesiones, mal entendido, en donde los tres personajes tienen grandes errores”, explica Liliana Blum sobre su más reciente libro, en El Podcast Literario.

Las protagonistas son Irlanda, una maestra de preparatoria con un mal congénito por el cual la apodan “cara de liebre”: tiene una cicatriz producto de una operación de su labio leporino y paladar hendido. No consigue pareja, a pesar de ser atractiva e inteligente y ligar hombres cada fin de semana en un bar, los cuales no consigue retener, por lo que decide hacer algo muy muy radical para no ser abandonada una vez más. Paralelamente, Tamara es una chica que trabaja en un spa y queda embarazada de un tipo repulsivo, pero al que decide buscar para que se haga responsable. La historia de Tamara se cruza con la de Irlanda y con sus “singulares métodos” para retener a los caballeros.

“Cada persona que lo lee ve algo distinto, ya que me han dicho: Este libro es sobre el bullying y violencia, es sobre la imagen corporal de las mujeres y de cómo se nos juzga por cualquier defecto, o es una novela de amor, de desamor, es una novela de mucha violencia”, explica Liliana Blum sobre las diferentes interpretaciones que se puede hacer sobre la obra.

De acuerdo con la también autora de Pandora (Tusquets, 2015) y El monstruo pentápodo (Tusquets, 2017), como lectores y público en general estamos acostumbrados a que “que nadie levante la cejita en un país donde se matan 12 mujeres al día; pero a las mujeres no se nos permite enojarnos, no se nos permite ser violentas, no se nos permite no responsabilizarnos de los hijos y no se nos permite hablar de muchos temas”, por lo que en esta novela se invierten los papeles y causa mucho malestar, especialmente entre los hombres.

“Sí vemos el cine o la literatura, los rarísimos casos en donde las mujeres se permiten ser malas, al final siempre tienen un cierto tipo de redención, se arrepienten, sacrifican su vida, se vuelven mamás, hacen un acto que redime esa maldad”, dice Blum, quien agrega que “ya hay mucha literatura escrita por mujeres”, pero que durante mucho tiempo sólo se contó con la versión de las “ellas escrita por los hombres”, en la que “somos o una amante o una maceta bonita de adorno que seduce, donde la mujer que ejerce su sexualidad es mala o las víctimas perfectas”.

Sobre el defecto físico de Irlanda, Liliana asegura que la mayoría de las veces el rechazo no proviene tanto de una realidad física, sino que se trata de la “percepción de nuestro cuerpo como mujeres, es decir, que nosotras nos vemos al espejo y vemos aumentados un millón de defectos que ni siquiera perciben los demás” como en el caso de Tamara, quien tiene una autoestima muy baja debido a un desamor.

“La primera experiencia amorosa importante es una ruleta porque puedes salir ganando y ser mejor ser humano si te toca alguien bueno, pero también te puedes topar con un hombre que te deja dañada. Además, ella cree que no puede criar a una niña sola; tiene todas estas tonterías culturales que se nos han metido en el cerebro, que estamos programadas para hacer el trabajo del patriarcado”, puntualiza la escritora de Cara de Liebre.

Cara de Liebre es el reflejo que siempre habrá “machitos” que, finalmente, son el producto de una sociedad y de una familia en donde hay también mujeres creando estos seres que, más adelante, “nos van a oprimir, violar, matar o nos van a dañar de alguna manera”.

Liliana Blum asegura que “necesitamos entender el refrán que dice: Es mejor estar sola, que mal acompañada; pero incluso las generaciones nuevas todavía traemos esta cosita adentro, por lo que necesitamos educar distintas camadas de niñas con otras ideas, con respeto por su propio cuerpo y aceptación de saber que no se deben acomodar a los gustos de nadie, a ningunos ojos”.

