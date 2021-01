Marilyn Monroe no era RUBIA y este fue el fotógrafo MEXICANO que la delató: FOTOS

La hermosa y enigmática actriz estadounidense, Marilyn Monroe, protagonizó a lo largo de su vida numerosos escándalos que incluso la relacionaron con la muerte del presidente J. F. Kennedy.

En 1962, una de sus polémicas fue cuando se publicó una fotografía que mostró la entrepierna desnuda de Marylin en la que se demostraba que la actriz y modelo no usaba ropa interior y que además ¡No era rubia natural!

Caballero mexicano

El fotógrafo que provocó el escándalo, fue el mexicano Antonio Caballero, que captó el momento un 22 de febrero en el Salón Virreinal del desaparecido Hotel Continental en la Ciudad de México.

“Yo trabajaba como ‘freelance’ para el periódico Cine Mundial y el día anterior me llamó el editor, Octavio Alba, para pedirme que hiciera un equipo, porque Marilyn Monroe vendría a México. La cita era a las dos de la tarde y decidí que me llevaría a Mario Marzano y a José Luis Mújica, quienes eran mis socios en un despacho”, platicó en entrevista a medio nacional.

Después de casi dos horas de retraso, la estrella de Hollywood apareció con una enorme sonrisa, Caballero, pidió a los demás medios presentes, que abrieran a paso para abrir la toma.

En medio de los tumultos, y una cubeta que portaba el hielo de la champaña que bebería la actriz, Caballero tuvo muchas dificultades para poder tomar la épica foto.

“De entre todos los aproximadamente 50 fotógrafos que éramos, yo logré quedar en cuclillas, apretujado y prácticamente a los pies de Marilyn. Debido a que estorbaba la cubeta, pedí que la quitaran y cuando ella toma la copa, descruza la pierna y ahí capté el instante”, explicó.

Golpe de suerte

“Mis compañeros me dijeron que lo había hecho a propósito, que yo había visto que no tenía ropa interior y que como portero de futbol, me aventé con la cámara a tomar la foto, pero eso era imposible, yo no me había dado cuenta y la verdad es que a mí no me gustó la imagen”, aseguró.

El día de la conferencia, la actriz habló de todo y de nada, dijo el artista de la lente. Consideró que a muchos de los periodistas asistentes les faltaba más vivacidad y no ahondaron en el encuentro con la celebridad.

“Nunca olvidaré ese día que vi a Marilyn. Cuando apareció fue como ver el sol, irradiaba luz y esplendor. Tenía un angelote tremendo, una belleza, su vocecita, su modo de ser. Se portó muy gentil. Todo el mundo la tildaba de tonta, pero de eso no tenía absolutamente nada, era muy inteligente”. Concluyó.

Con información de Notimex

avh