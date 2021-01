6 datos curiosos que quizá no sabías de Wolfgang Amadeus Mozart

Considerado por muchos como el mayor genio musical de todos los tiempos, Wolfgang Amadeus Mozart compuso grandes obras originales y poderosas que abarcó géneros tan distintos como la ópera bufa, la música sacra y las sinfonías. El austriaco se hizo célebre no sólo por sus extraordinarias dotes en la música, sino también por su agitada biografía personal, marcada por la rebeldía y las conspiraciones en su contra.

Sin embargo, hoy en su 265 aniversario de su nacimiento, te traemos 6 curiosidades que probablemente no conocías de él, pues como te decimos, tuvo una controvertida vida, que lo llevó a estar en el ojo del huracán más de una vez. Sin embargo, escandalosa o no, la verdad es que fue una de las más prolíficas existencias, pues compuso más de seiscientas piezas, entre óperas, sonetos, réquiems, etc.

1. Fue un prodigio prematuro

Su padre era músico, por tanto tanto a él como a su hermana les inculcó hábitos musicales desde pequeños, pero Wolfy a sus escasos 3 añitos era capaz de distinguir con notable habilidad las sucesiones harmónicas de un clavicordio. (Un instrumento parecido al piano) Y más aún… tocaba el piano con increíble facilidad. ¡Y no sólo eso! también aprendía obras enteras de oído.

2.Era un sirviente, pero musical

Después del siglo XVII ser músico no era precisamente ser una figura de culto o respetable, era más bien un cargo que para ser redituable tenían que prestar sus servicios a la corte. Por eso, desde pequeño, su padre, Leopold Mozart, instruyó a sus hijos para seguir con el negocio familiar, que era componer música para que lograran convertirse lo antes posible en servidores a sueldo del príncipe de Salzburgo y así contribuir al gasto de la casa.

3. Tenía una hermana con gran talento

Wolfgang siempre fue la figura visible de los Mozart.Sin embargo, su hermana mayor Nannerl, quien le llevaba 5 años también era una destacada pianista, quien a sus 5 años, ya daba clases de ese instrumento a los niños de 10. De hecho uno de sus alumnos fue su propio hermano.

4. Beethoven fue su alumno

Aunque catorce años más joven, Ludwig van Beethoven tuvo la fortuna de ser discípulo de Wolfgang, a quien conoció en su adolescencia, se maravilló con su talento e indiscutiblemente valoró y estuvo profundamente influido por las obras de éste. De acuerdo con algunos historiadores, Beethoven interpretó en la orquesta de la corte de Bonn las óperas de Mozart y viajó a Viena en 1787 para estudiar con él.

5. Se casó sin el permiso de sus padres

Como sabemos, Wolfy era muy rebelde, mal hablado. Sobra decir, que no seguía las reglas y mucho menos las instrucciones de sus padres. Pero como todos, tenía su corazoncito, así que aunque sus padres no estuvieran de acuerdo con su futura nuera, este efectuó su matrimonio en secreto con Constanze, cantante y compositora austriaca, hermana del primer amor de Mozart, quien lo rechazó para casarse con otro hombre.

6. En su 265 cumpleaños se encontraron 94 segundos de música inédita

Así como lo lees, hoy, en su cumpleaños, la Fundación Mozarteum de Salzburgo ha rescatado del olvido una composición original de 94 segundos del genial compositor austríaco, estrenada este miércoles para celebrar su 265 cumpleaños.

Con información de EFE

lctl