Janis Joplin: La tímida cantante que allanó el camino para las mujeres dentro del rock

La música popular no se entendería sin la presencia de Janis Joplin. Es considerada como la artista que allanó el camino de las mujeres dentro del rock, en un momento en que la música era dominada por hombres.

Joplin nació en Port Arthur, Texas, el 19 de enero de 1940. Desde pequeña se aficionó por la música folk y el blues. Atravesó una infancia y adolescencia difícil debido a su poca popularidad y su aspecto que era más varonil. Sin embargo, todo cambió al momento de arribar a California.

En la Costa Oeste, Janis logró una aceptación total. Se unión a Big Brother & The Holding Company, con la que triunfó en Monterey Pop Festival. Su fama creció a la estratósfera; sin embargo, abandonó a los Big Brother para grabar un testamento de vida: «I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!».

El primer álbum que grabó Janis Joplin en solitario fue desdeñado. Los críticos y seguidores no concebían como es que la tímida cantante de Texas se alejaba del acid rock con el que había alcanzado la fama mientras era parte de Big Brother & Holding Company. «I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!» se acerca más al blues y soul que tanto habían influido a la intérprete.

Little girl blue

El álbum comienza fuerte con el ritmo funky-soul de «Try (Just A Little Bit Harder)» y continúa el alto vuelo con «Maybe». La Kozmic Blues Band ofrecía un ritmo dinámico al contener una sección de vientos y a Sam Andrew (proveniente de Big Brother).

Así, «To Love Somebody» cuenta con un arreglo digno de Memphis, con una Janis Joplin que se desgarra el alma en la interpretación. El homenaje a Bessie Smith es «Little Girl Blue», probablemente la canción definitiva de Joplin. Nunca antes (ni después) se escuchó tan vulnerable.

«I Got Dem» crece con el tiempo y a la distancia es visto como uno de los mejores álbumes de los 60s. Al mismo tiempo, es un testimonio de la contrastante vida de la «Bruja Cósmica». A partir de aquí, comenzaría la vertiginosa adicción a las drogas y el alcohol que terminaría de forma funesta en octubre de 1970.

Sí, «I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!» fue un tibio trabajo, pero Janis nunca se mostró tan segura y llena de vida.

