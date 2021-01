2021: año de importantes celebraciones en México

El Gobierno lo ha nombrado “el año de la grandeza de México”. El 2021 será un año de festejos a nivel nacional. Celebraremos por ejemplo: los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, los 500 años de la llegada de los españoles al país y los 200 de la consumación de la Independencia. También festejaremos otros acontecimientos y efemérides de las cuales conversó Mercedes García Ocejo en “A propósito de…” con José Manuel Villalpando, quien es abogado, profesor y Secretario Académico de la Escuela Libre de Derecho, donde enseña Historia del Derecho Patrio desde 1986. Es también un gran conocedor y divulgador de la historia mexicana. Ha escrito más de 44 libros, centenares de ensayos y artículos; además de publicar recientemente su último libro titulado En busca del tiempo pasado. Vivencias y experiencias de un apasionado de la historia de México en Editorial Porrúa. José Manuel Villalpando comentó que este libro lo empezó a escribir hace un par de años: “Es una serie de ensayos de diversas experiencias personales en busca del pasado, desde cuando hice telenovelas históricas, o mis visitas a panteones y recordar varios acontecimientos de mi vida que me vincularon a personalidades relevantes del pasado histórico”, dijo. Villalpando mencionó también que este año de celebraciones no escribirá nada porque durante el 2020 publicó un libro llamado Los libertadores toman café que es su visión acerca de Agustín de Iturbide y su encuentro con José de San Martín el libertador del Perú: “Una coincidencia asombrosa entre México y el Perú, dos países que consuman su Independencia justamente en 1821 y tanto los peruanos como los mexicanos estamos conmemorando los 200 años de ser naciones libres y soberanas. Ellos en junio, nosotros en septiembre”, explicó.

José Manuel Villalpando comentó que conmemorar acontecimientos históricos es “parte antigua de la humanidad, todas las culturas y naciones conmemoran, recuerdan y celebran en algunos casos – cuando se trata de eventos festivos- lo que aconteció en el pasado. Es parte de cómo se va marcando la personalidad de los pueblos”, expresó entre otras ideas referentes a las efemérides y el contexto en el que se dén, comentó.

Respecto a los 500 años de la conquista de México, Villalpando comentó que “es evidentemente el momento de la creación del ser nacional propio e incluso individual. Y los 200 años de la consumación de la Independencia son los 200 años de la constitución libre y soberana que somos: ambas efemérides son trascendentales para los mexicanos”, mencionó.

Nuestro patrimonio cultural histórico

En la conversación en “A propósito de…” Mercedes García Ocejo y José Manuel Villalpando platicaron también respecto de cómo entendemos a la historia: “No se puede juzgar al pasado con los criterios del presente _ dijo Villalpando_; o como decía el gran historiador Edmundo O’Gorman que no se puede estar regañando a lo que ya pasó. Y sin embargo traerlo vivo como una cicatriz abierta, a lo que parece que los mexicanos somos adictos: a estar supurando las heridas”, comentó Villalpando en relación a cerrar las cicatrices que deja el pasado porque no se puede estar permanentemente con heridas abiertas y debe uno sanar para salir adelante: “La historia tiene la finalidad de darle contemporaneidad a lo que aconteció antes, para que nos sirva para plantear el presente y el futuro. Es decir, la vieja máxima de que la historia es la maestra de la vida. O la frase de George Santayana de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, eso es lo válido e importante. Sobre todo en estos tiempos de celebraciones”, recalcó.

En pandemia aprovechar lo que nos enseña la historia

“No hay una divulgación objetiva de la historia: la historia es el arte de recrear el pasado desde el punto de vista del historiador, quienes hacemos aproximaciones con base a las investigaciones y estudios”, mencionó José Manuel Villalpando, quien además es maestro y escritor y expresó que siempre se están haciendo aportaciones en el conocimiento del pasado: “Divulgar el pasado creo que es la misión de los historiadores: yo lo hago a mi manera a través de mi programa de radio y de mis libros y mis clases”, dijo. También comentó que opiniones cortas en redes sociales le parece que son insuficientes para contar la historia completa porque implican una capacidad de síntesis que no explica del todo los acontecimientos. Vivimos en tiempos acelerados, comentó Mercedes García Ocejo ante la dificultad muchas veces de poder profundizar en el conocimiento de la historia, a lo que José Manuel Villalpando recomendó que para adentrarnos en ella podemos todos propiciar la lectura de libros, ver programas de televisión como los que difunden en The History Channel y en la BBC de Londres, por ejemplo, donde dijo se puede aprender mucho sobre historia: “Hay muchas maneras de conectarse a la historia y reflexionar. Recomiendo que vean películas y lean libros; por ejemplo hay unas muy interesantes sobre Los dos papas y El instante más oscuro esta última sobre Winston Churchill, ambas del autor Anthony McCarten”, dijo Villalpando. También recordó que en estos momentos de la pandemia, durante la cual podemos tener más tiempo, es posible disfrutar conociendo la historia por muchos medios a nuestro alcance y aprender del pasado. Mercedes García Ocejo recomendó escuchar el programa que su colega José Manuel Villalpando tiene en la cadena Radio Fórmula: La historia que quiero vivir en donde siempre comparte con el público acontecimientos de la historia de México que vale mucho recordar y aprender siempre de la mano de sus excelentes comentarios, los sábados a las 16 hrs.

