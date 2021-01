Reggaeton: Este es el verdadero SIGNIFICADO de la palabra "Frontear"

Lo quieran o no, el reggaeton es uno de los ritmos musicales que llegó para quedarse por un buen tiempo. Aunque muchos no están de acuerdo por la simpleza de su composición melódica y las letras misóginas o agresivas que tienen algunas canciones, lo cierto es que gente de todas las generaciones no pueden evitar bailar cuando suena Daddy Yankee, J Balvin o Bad Bunny.

Dejemos de lado esta controversia que tampoco tiene para cuándo terminar y enfoquémonos en el hecho de que muchas canciones se entienden a medias o a veces ni eso, a pesar de que se cantan en español.

Aquí es donde entran las palabras que hacen referencia a otras, regionalismos o simple mutilación de las mismas. Para captar la idea completa del artista, será necesario acudir al diccionario, pero ¡sorpresa! no existe uno para el reggaeton.

Ante esto te dejaremos, al menos, la siguiente palabra que es muy usada en estos sonoros ritmos que ponen a "perrear" a la juventud alborotada.

¿Qué significa la palabra "Frontear"?

¿Frontear? ¿Qué palabra es esa y qué significa? Seguro son las preguntas que te acabas de formular al leerla. Seguro la recordarás si escuchaste la canción "Fronteamos porque podemos" de De La Ghetto.

Este es un término que se refiere a la acción de actuar, hablar o tratar a otros con presunción y con cierta actitud de superioridad. Para los reggaetoneros de Puerto Rico, "frontial" (como lo dirían ellos) no es nada malo, siempre y cuando tengan justificación para hacerlo.

Bueno, ahora ya conoces el significado de frontear para cuando escuches en otra canción. Sorprende a tus amigos reggeatoneros que con seguridad perrean sin saber lo que dice la letra.