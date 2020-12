El Cambio Climático es una emergencia

Con el coronavirus se ha puesto en evidencia la fragilidad del medio ambiente. Para conversar sobre las implicaciones que tiene la Atmósfera en el cambio climático y las acciones que podemos emprender tanto en México como en el mundo para evitar nefastas consecuencias, Mercedes García Ocejo conversó con Francisco Estrada Porrúa en “A propósito de…”. Economista, investigador en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) y Coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la misma Universidad, Estrada Porrúa se refirió al documental “Yo soy Greta Thunberg” como un buen escaparate para adentrarnos en este tema en la actualidad. La cinta que es un reportaje testimonial de la travesía de la activista sueca desde que protesta ante el Parlamento en Suecia y hasta que atraviesa el Océano Atlántico para llegar a Nueva York, se ha exhibido en México en Cinépolis, luego de haberse presentado también en el festival de cine de Morelia, y los festivales de cine de Venecia y Toronto, entre otros.

Documental “Yo soy Greta Thunberg”

El documental “Yo soy Greta Thunberg” realizado por Nathan Grossman sirvió como plataforma para conversar sobre las consecuencias del cambio climático como tema cultural de nuestra generación: “Cambio climático es el problema más serio que vamos a enfrentar durante este siglo porque abarca todos los aspectos de nuestra vida”, dijo Francisco Estrada Porrúa. “Es un problema sistémico porque abarca todo. Y en ese sentido la película sobre el compromiso de Greta Thunberg es muy pertinente porque trata un tema que tiene años mencionándose y que ahora pone de nuevo en evidencia una crítica feroz sobre la falta de consistencia que tenemos ante estos problemas y lo que realmente hacemos con nuestras acciones, o dejamos de hacer”, añadió. Francisco Estrada Porrúa dijo que si habláramos en términos de Twitter el cambio climático es un trending topic, pero no necesariamente implica que estemos migrando a atenderlo adecuadamente, porque no tenemos ni desarrollamos suficientes economías limpias, ni escuchamos suficientemente a la ciencia para prevenir escenarios catastróficos que pueden ocurrir, en México, mencionó.

Imaginar escenarios posibles para actuar a tiempo

“La capacidad de comunicación de Greta Thunberg es muy importante porque crea una conciencia referente a una emergencia vital”, dijo el entrevistado. Y añadió que este documental plantea que lo ambiental es esencial para evitar pandemias como la del Coronavirus: “ El coronavirus es un momento para revisar qué tan bien o mal hemos atendido el problema”, dijo Estrada Porrúa. “La primera crisis global en este siglo del coronavirus debería servirnos para ver qué hacer para evitar más crisis así como la que ahora tenemos”. Recordó que México tendrá 10 millones de personas más en pobreza extrema, y que claramente los estudios económicos hablan del costo y los riesgos: “es muy importante escuchar a la ciencia, porque si no, las sorpresas son muy caras”, dijo. “Y se puede planificar hasta lograr objetivos diferentes. Somos la única especie en el planeta que tiene la capacidad de imaginarse el futuro y de modelarlo. Podemos definir los caminos qué seguir y construir las herramientas para llegar a dónde deseamos. Así que si no lo hacemos nos vamos a afectar muchísimo y a todos en el planeta”, advirtió.

Francisco Estrada Porrúa, investigador en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.

Sequías, incendios forestales, ciclones… “el impacto es un problema muy complejo porque el efecto invernadero en la atmósfera no únicamente ha aumentado sino que nuestras negociaciones internacionales han sido insuficientes”, dijo Francisco Estrada Porrúa, y añadió que “los desastres también tienen que ver con no construir el conocimiento suficiente. No sólo no estamos adaptados sino que no nos estamos preparando lo suficiente” para los efectos devastadores del cambio climático en México. Los impactos de cambio climático aumentan niveles de pobreza, disminuyen la actividad labora; sin embargo, enfatizó en los trabajos que realizan en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y las iniciativas juveniles al respecto.

Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM

( https://www.atmosfera.unam.mx/ )

El cambio climático nos está poniendo muchos retos, y el activismo social ayuda a crear conciencia, al igual que la docencia, comentó el invitado en “A propósito de…”: “Es muy importante las iniciativas que vemos en movimientos de jóvenes: en la UNAM tenemos el REDUCC Red Universitaria de Cambio Climático ( http://www.pincc.unam.mx/reducc/ ), que es un espacio multidisciplinario donde los jóvenes aprenden, complementan, y amplían sus conocimientos sobre el cambio climático, desde sus causas, consecuencias y acciones para enfrentarlo, mediante el intercambio de ideas, el debate, el análisis científico y académico”, concluyó. “Apoyar estos esfuerzos y conocerlos yo creo que es muy importante, dijo. Nosotros los científicos hacemos escenarios catastróficos para que no se cumplan, aún cuando queremos cambiar el futuro y cambiar las acciones del presente, yo tengo fé en que tenemos esa capacidad de discernir entre lo que nos conviene o no. Estos espacios de entrevistas son muy importantes para dar a conocer información que es útil para todos”, dijo Francisco Estrada Porrúa a Mercedes García Ocejo.

