Cuentos para niños: “La niña aburrida”, de Joselo de Café Tacvba, una historia inspirada en sus hijas

Joselo Rangel, de Café Tacvba, nos cuenta en el nuevo capítulo de El Podcast Literario sobre “La niña aburrida”, la historia de una pequeña que, cansada de jugar sola buscó compañía en su reflejo frente al espejo; cuando estaba por darse por vencida, la niña del reflejo le sonrió y salió para jugar. Conoce todo sobre este divertido cuento para niños.

“Su papá le dice de broma que vaya a jugar al espejo, y la niña piensa: ‘ay, mi papá bromista’, pero de todos modos va y se pone a jugar con la niña que sale del reflejo. Después regresa y empieza a sacar a más niñas del espejo, pero son muy traviesas y la empiezan a meter en problemas”, explica el también músico de Café Tacvba.

Conoce todo sobre el cuento de 'La niña aburrida'

Después de todo el desastre, la niña ya no quiere que “sus reflejos” estén ahí, pero no sabe cómo desaparecerlas, por lo que “su hermana le aconseja aprender a jugar sola”. De esta manera, la pequeña se pone a armar un rompecabezas, a dibujar, a colorear un mándala, hasta que las niñas se van. “Cuando se pone a leer un libro, empieza a echar a volar su imaginación, lo termina y, de repente, se da cuenta que otra vez está aburrida, pero ya no le preocupa: ‘Está bien, estoy aburrida y no pasa nada’”, cuenta el autor de "Crócknicas marcianas" (2011) y "One Hit Wonder" (2015).

Es así como pasa de ser “la niña aburrida” a ser “la niña feliz”, porque se la pasa bien con ella misma. “Creo que aburrirse está bien, en ciertos momentos, o sea no siempre hay que estar en actividad total, ¿no? Y también esto va para los papás, de repente nos causa ansiedad que nuestros hijos estén aburridos”, explica sobre la importancia de tener un tiempo para uno mismo.

Este proyecto surgió hace años, pero no había sido publicado hasta esta temporada de pandemia. “Lo vimos como si el universo hubiera unido ciertas cosas y nos hubiera llevado a este momento de publicación”, agrega Joselo sobre la manera en que coincidió la salida del trabajo con el confinamiento, “una etapa en la que se está hablando sobre el aburrimiento, el estar solo, el saber estar solo y enfrentarse con uno mismo”, añade.

“Creo que aburrirse está bien; a partir de aburrirme es que me han salido muchas ideas, muchas canciones y así me pasaba con la guitarra cuando era adolescente. Un poquito más grande era como estar sin hacer absolutamente nada y, de repente, aparecía una idea de canción y recuerdo a mi mamá diciéndome: ‘Ya ponte a hacer algo, no estés ahí tirado con la guitarra’, y ahora resulta que esa es mi actividad principal”, agrega.

La idea del cuento para niños surgió hace algunos años cuando les contaba historias antes de dormir sus hijas, quienes fueron su principal motivación en este objetivo, pero también sus principales críticas.

“Siempre les preguntaba: ‘¿Quieren que les lea un cuento o quieren que lo invente?’, y ellas siempre contestaban: ‘Invéntalo, invéntalo’”. Así es fue que comenzó a usar anécdotas y una noche utilizó el momento en que su hija más chica le dijo: “Ay, estoy aburrida y mi hermana no quiere jugar conmigo”, a lo que él contestó en broma: “Ve al espejo y ahí ya estás con alguien”. “Mi hija se rio, pero entonces lo utilicé para contar la historia. Me di cuenta que había encontrado algo que las había atrapado”.

Además de las letras de Joselo, el libro contiene ilustraciones de la peruana Nori Kobayashi, quien les regaló un dibujo a los integrantes de Café Tacvba, y tanto le gustó el suyo que no dudo en invitarla a participar en el cuento. “Cuando recibí los primeros bocetos pensé: ‘Este papá se me hace muy conocido’, luego vi a mi familia ahí; yo no le mandé fotos, pero nos buscó en internet. Conforme ha pasado el tiempo, lo veo como un regalo que nos hizo porque es como un álbum familiar”, dice acerca de este trabajo que ya atesora.

Sobre la aceptación que el libro ha tenido, Rangel cuenta que él y sus compañeros del grupo reciben muchos videos de niños cantando sus temas: “Ahora empecé a recibir videos, pero de niños leyendo ‘La niña aburrida’. No me esperaba esto”.

Finalmente, el escritor relató que para él, aburrirse es increíble, “así como aceptar todos los sentimientos que van apareciendo en uno: sí a veces no queremos estar tristes, pero la tristeza está ahí, hay que dejarla que fluya. La ira, la alegría o el amor, a veces ni siquiera sabemos cómo mostrarlos. Si estamos tristes, pues a lo mejor ahí hay algo que no está bien y hay que buscar cuál es la razón o la causa. Siempre buscando el equilibrio”.

Conoce más sobre "La niña aburrida" de Joselo Rangel en El Podcast Literario

Ficha técnica de “La niña aburrida”

Título: “La niña aburrida”

Autor: Joselo Rangel

Editorial: Planeta Junior, 2020

Por: Melissa Moreno

