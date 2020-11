11avo Festival Internacional José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, Guanajuato

Este año se celebra el 47 Aniversario del fallecimiento del gran cantante y compositor mexicano José Alfredo Jiménez, y en “A propósito de…” Mercedes García Ocejo conversó con su hija Paloma Jiménez Gálvez a cerca del legado de la obra de su padre. Originario de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, es ahí donde estos días se recuerda la figura del músico famoso por sus creaciones regionales mexicanas como rancheras, corridos, sones a ritmos de mariachis y bandas; y célebre en el mundo entero por su calidad melódica, su lírica y la gran sencillez de sus composiciones que todas las generaciones van conociendo a manera de una tradición musical herencia de México al mundo.

Este año se celebra el 11avo Festival Internacional José Alfredo Jiménez que por vez primera será digital y donde a partir de varias de sus canciones, en su Dolores Hidalgo natal, se realizan recorridos virtuales por diversos sitios emblemáticos e históricos como es la Parroquia de Dolores Hidalgo y el Centro Histórico. Cápsulas musicales para recordar al “hijo del pueblo” del Estado.

José Alfredo Jiménez con su hija Paloma Gálvez Jiménez. Foto: Especial

Paloma Jiménez es hija de la primera esposa del artista, Paloma Gálvez: se dedicó a la pintura, la literatura, y otras actividades artísticas y es la encargada de promover las actividades del Museo Casa José Alfredo Jiménez. Comentó que para ella es un trabajo muy bonito dedicarse a difundir la labor de su padre: “ Por un lado yo tengo cercanía de los recuerdos pero también tomo la distancia y puedo analizar los contenidos de las canciones de mi padre, sin necesidad de saber en qué circunstancias compuso mi padre esas letras. Esto me permite tener una doble visión para encontrarlo desde diferentes ángulos, por ejemplo ver su cosmovisión pero también sus sentimientos”, dijo.

José Alfredo Jiménez en tiempos de pandemia del Coronavirus

Paloma Jiménez Gálvez dijo que en este Festival ella participa con una conferencia homenaje a su padre, en la que analiza en profundidad el vínculo de las letras de sus canciones con las emociones íntimas humanas: “Pensé en hablar un poco sobre cómo abordaría mi papá el tema de la pandemia del Coronavirus. Y creo que lo haría desde un acercamiento religioso porque él fue una persona muy creyente. Por eso titulé mi ponencia José Alfredo en tiempos de pandemia: un breve recorrido por su mundo sagrado. Cuando me puse a estudiar las letras de sus canciones me dí cuenta de que como sujeto lírico y dentro de su cosmovisión, mi padre tiene varios rostros que se van presentando a lo largo de sus letras, alrededor de 300 canciones. Pero también pude analizar otras letras que nos dejó sin la música. Y ahí me dí cuenta de que es un amplio espectro en el que pude entrar y con la pandemia, aproveché para ver lo que dice sobre su acercamiento con la Vírgen, porque él era muy Guadalupano, y cuál era su visión de Dios que para él, Dios tenía muchos rostros”.

José Alfredo Jiménez con su esposa Paloma Gálvez y sus hijos Paloma y José Alfredo. Foto: Especial

Un éxito de fama internacional que continúa vivo siempre

Los músicos de ahora sigue interpretando las canciones de José Alfredo Jiménez, comentó su hija Paloma quien dijo que esto muestra que las letras de las canciones de su padre siguen motivando a artistas que no lo conocieron pero que continúan grabando sus propias interpretaciones. “Mi padre no sabía escribir música pero decía que la música y la letra siempre era algo que le llegaba al mismo tiempo, y se las cantaba a Rubén Fuentes su arreglista y él ya hacía la transcripción musical al pentagrama”. José Alfredo Jiménez dijo, tenía muchas cosas que quería decir y por eso influyó en muchas personas, y ahora con el Festival las personas podrán también visitar su casa natal y acercarse a su mundo íntimo: “Fue muy bonito poder recuperar la casa donde mi padre nació y vivió de niño – explicó Paloma Jiménez Gálvez a Mercedes García Ocejo en “A propósito de…”, _ porque la dueña se acercó a nosotros para ofrecérnosla hace 22 años y mi esposo y yo consideramos que era una gran oportunidad, y la compramos y nos dedicamos a convertirla en un museo gracias también al apoyo de mi esposo Javier Senosiain arquitecto y a Jorge Agostoni. Es una casa muy hermosa que había que rescatar y acondicionarla y que sirve también para recordar y agradecer al público el amor que profesa hacia mi padre”, comentó Paloma Jiménez Gálvez.

Conozca los detalles de esta conversación en “A propósito de…” con Mercedes García Ocejo