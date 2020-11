“El Último en Morir”, la autobiografía de Xavier Velasco donde se desnuda que tienes que leer

El escritor Xavier Velasco vuelve a su faceta autobiográfica con el “El último en morir”, libro del que nos habla en el décimo episodio de El Podcast Literario y que no te puedes perder.

Después de “Éste que ves” y “La edad de la punzada”, Xavier Velasco completa la trilogía y explora sus años de encantamiento y formación por la escritura en este trabajo retrospectivo.

Es una historia que va de sus 20 años a la actualidad, con saltos que van de la mitad de los 80 a la primera década del siglo XXI, hasta el 2005. En uno de dos tiempos, el personaje habla imaginándose cómo será su vida como novelista, sin ser capaz de hacerlo con ninguna precisión y en el otro está la realidad de cómo se siente, “ese contraste para mí es lo que es ser novelista”, explica.

Me dije: tengo que contar las cosas tal cual, si voy a hablar de mí como escritor, como novelista –que nunca lo había hecho– voy a hablar de lo que me mueve, de lo que me duele y me tengo que ir hasta el final”. Noticias Relacionadas Libros de amor propio: “Brava, fuerte y digna”, el llamado de empoderamiento de Zazil Abraham

El mensaje de pandora, de Javier Sierra: Libro sobre las pandemias pasadas para entender la actual

Fue así que Velasco se sentó a escribir los dos últimos días de la vida de su abuela, “son de las cosas más dolorosas que me han pasado en la vida, hasta la fecha me duele y nunca me va a dejar de doler”. Por ello, el primer capítulo del libro dice: ‘¿Por dónde empieza uno?, pues por donde más le duele’, y fue lo que el autor hizo.

“Empecé por donde más me dolía y, a partir de ese punto, ya no te puedes parar, tienes que seguir, hasta el final. Si te tienes que quitar la ropa, si te tienes que sacar las tripas, pues lo haces. Lo que a mí me importa como novelista es salvar la historia; después, si mi persona comete un montón de indiscreciones de las que me voy a arrepentir, ni modo, lo que importa es que el libro viva”.

Noticias Relacionadas El libro de Eva: Carmen Boullosa desmitifica el paraíso y respalda al feminismo

Escucha la entrevista completa a Xavier Velasco en El Podcast Literario

En “El último en morir” cuenta que empezó a estudiar política porque pensó que se iba a morir de hambre y porque tenía que tener una “carrera, carrera”. “Los políticos tienen el objetivo contrario al que tiene uno, tratan de aparentar lo que no es, y uno trata de exhibir lo que es, entonces al final son proyectos completamente distantes entre sí”.

Xavier Velasco renunció a las comodidades para adentrarse en el mundo real, meterse en problemas, excesos, incluso ir a dar a la cárcel. Sabía que detrás de todo novelista existe una historia de vida. “En la Feria del Libro de Guadalajara conseguí esposa. Me casé con una chica que iba a que le firmara sus libros cada año, me gustaba muchísimo, pero yo respeto mucho ese lugar y me contenía, pasaron los años y acabamos casados; llevamos como seis años y medio de vivir juntos, no me puedo quejar. Soy el autor al que mejor le han pagado de la Feria y eso que la FIL no paga”, dice sobre cómo ser un escritor también es una buena coartada para el tipo de vida que lleva.

¿Qué opinaría tu abuela de este libro?

Sería muy feliz, puedo ver su sonrisa. Ella tenía mucha ilusión de que yo escribiera porque a su papá le gustaba hacer versos y cada verso tenía el nombre de una mujer distinta, por lo que deduzco que mi abuelo se la pasó regio. Ella siempre decía "tú heredaste esto de mi papá", por eso le daba mucho gusto, yo no lo creía, pero si ella lo decía para mí era sagrado.

¿Y tú qué opinas? ¿Escribiste el libro que querías leer?

Desde niño, cuando jugaba a escribir, leía algún cuento de los hermanos Grimm y sentía esta cosquilla de yo también querer jugar y entrar a la cancha. Siempre escribo los libros que quiero leer…

Conoce más sobre “El Último en Morir” de Xavier Velasco en el décimo capítulo de El Podcast Literario y descubre qué leer a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México. Encuéntranos cada 15 días en Spotify, Apple Music, iHeart Radio o en la plataforma de tu preferencia.

Ficha técnica de “El último en morir”

Título: “El último en morir”

Autor: Xavier Velasco

Editorial: Alfaguara, 2020

Por: Melissa Moreno

Las mejores recomendaciones de libros están en El Podcast Literario, ¡no te las pierdas!