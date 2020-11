‘La revolución’ se pone de moda en PLAYERAS

Aludiendo a la “fuerza positiva que nació de la controversia” que generó su obra “La Revolución”, por mostrar a un Emiliano Zapata feminizado, Fabián Cháirez lanzó una línea de playeras con la imagen de quien fue uno de los líderes de la lucha campesina en México.

“Si puedo aprovechar la atención, buena o mala, que genera mi obra para ayudar a otros, lo voy a hacer”, explicó el artista, quien refirió que la mitad de la ganancia de todos los productos que ha lanzado es donada a cursos de arte, para la comunidad transexual.

Enfatizó que no había pensado en los productos como una marca, pero “sin duda es el inicio”; además, consideró que es una forma en que el arte puede alcanzar a todos y no sólo a las élites.

Sobre si su trabajo “se agarra de un personaje histórico” para vender o si no es respetuosa con quienes creen que la imagen del caudillo no debe ser alterada, Cháirez manifestó que no es algo que le preocupe, pues la “imagen de Zapata pertenece a todos, pero sobre todo a las minorías que luchan por ganar espacios, por ganar derechos, por ser libres y por la igualdad”.

¿Qué sigue?