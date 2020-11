Sebastian coloca escultura "La puerta de la igualdad" en San Antonio

El escultor mexicano Sebastian (Chihuahua, 1947) ha sumado una obra más a su vasta producción en el espacio público, que incluye más de 200 piezas. La escultura monumental, de alrededor de 10.5 metros, ha sido titulada “La puerta de la igualdad” y fue colocada en la glorieta de San Pedro, a una cuadra de la Biblioteca Central de San Antonio, en la ciudad estadounidense.



“Son dos columnas monumentales, idénticas, que se vuelven diferentes porque están en imagen especular, como si se vieran en un espejo, son como las manos que son iguales pero no, no se pueden empalmar”, cuenta. La pieza además, es la primera del artista mexicano que incorpora luz en su interior.

Igualdad entre hombres

La obra, que se suma a otras cuatro que ya existen en esa ciudad, incluida la ya iconica “La antorcha de la amistad”, reflexiona en torno a la igualdad como valor universal de todos los hombres. “Siempre pensé en hacer una puerta de la igualdad, pero no de las minorías, sino de los seres humanos en el universo, esa sensación de que es un concepto absoluto y universal”.



“La puerta de la igualdad” llegó a San Antonio hace más de un año, cuando la ciudad decidió homenajear al artista por sus 50 años de trayectoria, exponiendo más de 100 esculturas. “La vieron y dijeron ‘no, está la queremos para una glorieta, está se va quedar’”. Sebastian lamenta que sea en EU y no en México, donde se le concedió una exposición para celebrar medio siglo de trabajo.

La obra fue donada por un grupo de empresarios mexicanos. Foto: Especial

Reconocimiento

“A lo mejor es por prejuicio, a lo mejor porque sienten que a mi no me hacen falta los reconocimientos, y es verdad, he tenido la suerte de exponer en muchos lugares y ganar muchos reconocimientos, pero de todas maneras cuando uno cumple tantos años de estar entregado a una obra y ésta es reconocida no sólo en México sino en el mundo, vale la pena una palmadita al productor”, señala.



Si bien la escultura ya ha quedado colocada, las autoridades de la ciudad estadounidense esperan inaugurarla en abril próximo, cuando la pandemia comience a ceder. La pieza está constituida por dos pilares ascendentes.

Se encuentra iluminada del centro en dónde ofrece diferentes vistas a su alrededor; la obra fue donada por un grupo de empresarios mexicanos.

Numeralia

50 años de carrera cumplió Sebastian.

5 piezas tiene ya en San Antonio.

Por Luis Carlos Sánchez