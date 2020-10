Convierte tu selfie en una pintura de Van Gogh o Frida Kahlo con este filtro de Google Arts

View this post on Instagram

Una nueva funciou0301n de #realidadaumentada se adiciona a la rama cultural de Google Arts u0026amp; Culture, pues ya no solo podrau0301s viajar a diferente museos del mundo o consultar detalles de grandes obras histou0301ricas desde tu casa. La noticia es que ahora, gracias al nuevo AR Art Filter de Google, puedes ponerte -siu0301, tuu0301 mismo- dentro de una #pintura famosa con solo un toque y todo gracias a la colaboraciou0301n de instituciones como el @metmuseum, el Museo de Orsay, el Museo Real de Ontario y la Galeriu0301a de Arte Albright-Knox, quienes te brindan el encanto de grandes obras maestras en la palma de tu mano. Sin duda alguna, el arte nos sigue #sorprendiendo como una novedosa respuesta a lo que haciu0301a la gente desde sus casas durante los primeros meses de esta pandemia: recrear famosas pinturas como una forma de acercarse al arte. Art Filter estau0301 disponible en la #aplicaciou0301n Google Arts u0026amp; Culture. u00bfTe animas a probarla? u25fdufe0fFuente: Artnet News . . #art #googleartsandculture #artfilter #novedades #apps #news #arte