Dos décadas, dos bibliotecas

Cuando hace ya casi dos décadas le propusieron a Juan Villoro (CDMX, 1956) publicar en una editorial independiente, recién creada, fue como caminar en la niebla; era 2007 y esta editorial, surgida en Oaxaca, buscaba un autor, ya consolidado, de otro estado: "La editorial había tenido ya un recorrido local con algunos autores, pero contrataron a Alejandro Magallanes, el gran diseñador, para crear una nueva imagen y estaban buscando un autor que no necesariamente fuera de Oaxaca. Yo me animé y fue como zarpar en la nave de los locos, porque no sabíamos a dónde íbamos", cuenta.

Villoro ya había ganado el Premio Herralde de Novela 2004, y los comentarios no eran muy halagüeños:

"Todo el mundo decía esto va a fracasar, las grandes editoriales son españolas, o si acaso son mexicanas, son de la Ciudad de México. Pero una empresa hecha desde Oaxaca, que nadie la conoce, puede ser un fracaso seguro. La verdad es que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, ya tantos años después, porque la editorial se consolidó como una de las aventuras más importantes de la cultura mexicana", considera.

Esa editorial era Almadía, sello que 20 años después de su fundación tiene en Villoro a uno de sus dos autores más publicados y vendidos, el otro es Bernardo Esquinca (Guadalajara, 1972). De ambos, la editorial lanza, como proyecto de aniversario, sus primeras Bibliotecas personales: 15 de Villoro, 13 de Esquinca, número de libros que irá en aumento de acuerdo con los títulos que cada uno siga publicando; por lo pronto, este año cada quien tiene planeado regresar al cuento con el logotipo de la editorial oaxaqueña que dirige Guillermo Quijas, será casi al final del año.

Villoro lamenta que existan zonas del país "donde no solo no hay editoriales, sino ni siquiera hay librerías, pienso en muchas regiones del norte del país en donde la forma, digamos, más concreta de ir directamente a los libros es tomar un avión o tomar un autobús de 12 horas, la distribución de los libros ha sido siempre difícil, entonces sería muy bueno tener aventuras editoriales de este tipo en otras partes del país'.

Para el escritor, la creación de una biblioteca dedicada a su obra implica una oportunidad para que los lectores cuenten con títulos que, en otras editoriales, ya habrían sido desaparecidos o destruidos.

"El hecho de que Bernardo y yo estemos en estas bibliotecas garantiza que estos libros que nosotros no hemos querido destruir, tampoco van a ser aniquilados por nuestra propia editorial, sino que formamos parte de un catálogo no sabemos qué tan perdurable, pero sí que está apostando por una lectura no solamente de novedades, sino a través del tiempo".

En eso coincide Esquinca:

"Hasta ahorita de los libros que tengo en Almadía, que son la mayoría de mi obra, no hay uno que yo diga que me arrepienta. Claro que hay unos que pienso que están mejor ejecutados que otros y es difícil que un autor autoevalúe su obra, pero lo que sí tengo claro, porque Almadía sí hace, a contrario de otras editoriales, siempre te dice cómo van tus libros y sobre todo porque se están reimprimiendo. Entonces, afortunadamente, nuestros libros en Almadía se reeditan con muchísima salud y el público los busca. Entonces, si el público los lee y la gente de Almadía consideró que nuestras bibliotecas ya deben tener un orden porque hay una demanda también, entonces, pues no, ¿quiénes seríamos nosotros para quitarle a los lectores esos libros que están gustando y que se están leyendo?".

A DETALLE

Las bibliotecas personales de Almadía coinciden con las de otras editoriales

Planeta lanzó las bibliotecas de José Emilio Pacheco y de Elena Poniatowska.

Este año, la editorial oaxaqueña celebra dos décadas de existencia

