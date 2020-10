¿Te gusta escribir? Participa en el Concurso de Calaveritas Literarias; aquí los detalles

Otra vez, Doña Catrina volvió a México y no sólo a visitar cantinas, pues esta vez llegó a León al son de un buen cumbión. Y es que ahí las autoridades, no se andan con nimiedades, pues para este 2 de noviembre buscan no estar tan aburridos como les pasó en septiembre.

...Ok, ok.. nosotros no somos muy buenos escribiendo, pero todo parece indicar que en León, Guanajuato sí, pues con motivo del Día de los Muertos, está organizando una fiesta de letras que se transmitirá a través de Facebook cada verso y rima, pues buscan rescatar la tradición de las Calaveritas literarias.

¿Te gusta escribir?? Ya puedes participar en el Concurso de Calaveritas Literarias que convoca @CulturaLeon en el marco de su Festival de la Muerte 2020; con el que además busca difundir el patrimonio de la ciudad.

Descubre cómo e ¡inscríbete!uD83DuDE03

uD83DuDC49https://t.co/lIYu3mIiIE pic.twitter.com/YXjrmMMvnF — Fenal León (@FenalMX) October 9, 2020

Creativos para el Día de muertos

La cita es para todos los leoneses de cualquier edad, que mandarán sus ca más tardar el 23 de octubre al Pamela Pedroza, del Instituto Cultural de León. El correo es pamelapedroza.icl@gmail.com, esto como parte de la celebración de esta festividad, que por tiempos de Covid, se realizará a distancia para salvaguardar la salud de los ciudadanos.

Las participaciones serán evaluadas por un jurado compuesto por tres expertos que evaluarán ritmo, rima y creatividad; los 3 ganadores recibirán las sumas de: $1000 pesos para el primer lugar, $700 pesos para el segundo y $500 para el tercero. Las calaveritas literarias tienen que hablar de alguna tradición o patrimonio leonés, pues será un elemento que también calificarán.

En las cuentas oficiales del estado, hay un amplio desplegado de las actividades que se llevarán a cabo en Guanajuato para no dejar pasar esta festividad de una manera deapercibida.

¡Ya se acerca nuestro XXI Festival de la Muerte!

Disfruta de sus diversas actividades en línea del 21 de octubre al 02 de noviembre.

Mantente pendiente de la programación.uD83DuDE00 pic.twitter.com/2INoQD9KYS — CulturaLeón (@CulturaLeon) October 9, 2020

Cabe señalar, que hasta antes de la pandemia, Guanajuato era uno de los destinos favoritos para pasar el Día de muertos, gracias a los paseos de las catrinas y catrines por las calles, el pan de muerto artesanal y las ofrendas monumentales o el Túnel de tradición, donde se reunían los mejores productos locales y nacionales, como cerveza artesanal, piel de conejo y todo tip ode comida típica.