Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Secundaria 1 °, 2 ° y 3 ° grado, 22 de septiembre tareas y actividades

Si tus hijos cursan la secundaria en educación pública y toman clases a distancia por medio del programa del Aprende en Casa II, te compartimos los temas y actividades que abordaron este martes 22 de septiembre, así como las dudas que plantearon y las respuestas de éstas.

Recuerda que la información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que vieron en el apartado Actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa II:

¿Qué vas a aprender?

Aprenderás más sobre los diferentes tipos de narradores que se utilizan en los subgéneros narrativos que has visto en los temas anteriores. El propósito es que puedas identificar a los distintos narradores en cualquier texto literario y que puedas entender cuál es su función.

Anteriormente aprendiste sobre las características de los diversos personajes de los subgéneros narrativos del cuento, para poder identificar el papel que juegan a partir de esto. Y ahora verás las características de los narradores y cómo se presentan en el discurso.

¿Qué hacer?

Para empezar a entrar en el tema te invitamos a ver la siguiente imagen sobre los tres tipos de narradores que verás, lee con mucha atención.

Como observaste hay tres narraciones breves, y cada una de ellas está contada por un narrador distinto, ¿qué te pareció?, ¿pudiste identificar qué tipos de narradores son?, ¿puedes mencionar al menos uno?

Si no lo lograste, no te preocupes, ya que hoy aprenderás a identificar cuáles son los diferentes tipos de narradores que se presentan en los distintos subgéneros narrativos.

Al momento de contar historias, ya sean reales o ficticias, no sólo importa cómo es el mundo que se describe y los acontecimientos que ocurren en él. La forma en la que se recurre a la figura del narrador también resulta crucial, incluso cuando pudiera parecer que éste no es parte de la narración en sí.

Para saber más sobre los diversos narradores que se presentan en los subgéneros narrativos, observa el siguiente video:

Tipos de narradores en distintos subgéneros narrativos

Un narrador nos ayuda a contar la historia, además, existen diferentes tipos de narradores, los cuales podemos identificar de acuerdo con sus características. Dichos narradores son:

Leerás los siguientes textos e identificarás al narrador.

“No lo van a creer, dirán que soy un tonto, pero de chico mis ilusiones eran volar, hacerme invisible y ver películas en mi casa. Me decían: espérate a que venga la televisión, será como un cine en tu cuarto. Ahora ya estoy grande y me río de todo eso. Claro, hay televisores por todas partes y sé que nadie puede volar a menos que se suba a un aeroplano. La fórmula de la invisibilidad aún no se descubre.”